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Xã Tây Sơn tổ chức lễ viếng và lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính

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ĐINH NGỌC
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(GLO)- UBND xã Tây Sơn vừa tổ chức Lễ viếng tâm linh và lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Nghi.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các thôn có nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

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Các đại biểu đã thành kính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Nghi. Ảnh: Đinh Ngọc

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau nghi thức lễ viếng, việc lấy mẫu hài cốt được triển khai theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm chặt chẽ, cẩn trọng, trang nghiêm và thể hiện sự tôn kính đối với các anh hùng liệt sĩ.

Hiện nay, trên địa bàn xã Tây Sơn còn 116 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, được an táng tại ba nghĩa trang liệt sĩ gồm Bình Nghi, Bình Phú và Phú Phong. Dự kiến, công tác lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ sẽ được thực hiện trong thời gian 10 ngày.

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Dự kiến, công tác lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Nghi sẽ được thực hiện trong thời gian 10 ngày. Ảnh: Đinh Ngọc

Việc lấy mẫu ADN nhằm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch "500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và lòng biết ơn, tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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