Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Trung tâm Y tế Ayun Pa và Agribank Chi nhánh Ia Pa Gia Lai kết nghĩa với thôn 4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI
(GLO)- Ngày 27-3, Trung tâm Y tế Ayun Pa phối hợp với Agribank Chi nhánh Ia Pa Gia Lai tổ chức kết nghĩa với thôn 4, xã Pờ Tó.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế Ayun Pa và Agribank Chi nhánh Ia Pa Gia Lai ký giao ước kết nghĩa với thôn 4, xã Pờ Tó. Ảnh: ĐVCC

Thôn 4 có 361 hộ, 1.484 khẩu, phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số Jrai, Bahnar. Người dân chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, tập quán canh tác lạc hậu nên đời sống còn nhiều khó khăn. Hiện thôn còn 43 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã ký giao ước kết nghĩa với các hoạt động như: tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế Ayun Pa trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của thôn 4. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội cũng được quan tâm như: hỗ trợ học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Dịp này, các đơn vị đã trao tặng 65 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trao 200 suất quà cho người nghèo xã Phú Thiện

Trao 200 suất quà cho người nghèo xã Phú Thiện

Xã hội

(GLO)- Sáng 25-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với nhóm thiện nguyện Phước Huệ (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng 200 suất quà (trị giá 600.000 đồng/suất) cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Phú Thiện.

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

Xã hội

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

Xã hội

(GLO)- Tận dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hỗ trợ mỗi hộ nghèo, cận nghèo 2 con bò giống. Cách làm này không chỉ giúp người dân có sinh kế trước mắt mà còn tạo điều kiện để thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ với sự tham gia của hàng trăm hội viên tại phường Bình Định.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Đời sống

(GLO)- Sáng 20-3, tại phường Bình Định, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

Từ thiện

(GLO)- Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người muốn đóng góp băn khoăn vẫn là tính minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực.

