Trung tâm Y tế Ayun Pa và Agribank Chi nhánh Ia Pa Gia Lai kết nghĩa với thôn 4

(GLO)- Ngày 27-3, Trung tâm Y tế Ayun Pa phối hợp với Agribank Chi nhánh Ia Pa Gia Lai tổ chức kết nghĩa với thôn 4, xã Pờ Tó.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế Ayun Pa và Agribank Chi nhánh Ia Pa Gia Lai ký giao ước kết nghĩa với thôn 4, xã Pờ Tó. Ảnh: ĐVCC

Thôn 4 có 361 hộ, 1.484 khẩu, phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số Jrai, Bahnar. Người dân chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, tập quán canh tác lạc hậu nên đời sống còn nhiều khó khăn. Hiện thôn còn 43 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã ký giao ước kết nghĩa với các hoạt động như: tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế Ayun Pa trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của thôn 4. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội cũng được quan tâm như: hỗ trợ học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Dịp này, các đơn vị đã trao tặng 65 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.