Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi Báo cáo viên giỏi

(GLO)- Sáng 26-3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc hội thi Báo cáo viên giỏi trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2026.

Tham dự hội thi có 32 thí sinh là bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở và báo cáo viên thuộc các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tại cơ sở.

Các thí sinh tham gia phần thi kiến thức. Ảnh: H.P

Các thí sinh tham gia 3 phần thi: thi kiến thức, thi soạn đề cương và thi thuyết trình. Nội dung thi tập trung vào các kiến thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị; kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng và khả năng xử lý tình huống trong thực tiễn.

Hội thi là dịp để lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ tham gia hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu năm 2026. Ảnh: H.P

Trong đó, trọng tâm là việc nắm vững, quán triệt và tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và các nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Hội thi là dịp để đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.