Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi Báo cáo viên giỏi

(GLO)- Sáng 26-3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc hội thi Báo cáo viên giỏi trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2026.

Tham dự hội thi có 32 thí sinh là bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở và báo cáo viên thuộc các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tại cơ sở.

Các thí sinh tham gia phần thi kiến thức. Ảnh: H.P

Các thí sinh tham gia 3 phần thi: thi kiến thức, thi soạn đề cương và thi thuyết trình. Nội dung thi tập trung vào các kiến thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị; kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng và khả năng xử lý tình huống trong thực tiễn.

Hội thi là dịp để lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ tham gia hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu năm 2026. Ảnh: H.P

Trong đó, trọng tâm là việc nắm vững, quán triệt và tuyên truyền hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và các nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Hội thi là dịp để đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Những hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua

Những hạt nhân lan tỏa phong trào thi đua

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 20-3 vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là những cá nhân tiêu biểu về tinh thần nỗ lực, sáng tạo và cống hiến, góp phần lan tỏa các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chư Pưh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chư Pưh

Chính trị

(GLO)- Sáng 24-3, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chư Pưh về tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý I-2026 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Xung kích giữ vững biên cương

Xung kích giữ vững biên cương

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biên giới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tuần tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia công tác dân vận.

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Từ ngày 17 đến 22-3, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với sự tham gia của gần 2.000 cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Gia Lai thông báo kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Gia Lai thông qua kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Chiều 18-3, Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông qua kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Tinh gọn để mạnh hơn, tạo động lực phát triển đột phá

Tinh gọn để mạnh hơn, tạo động lực phát triển đột phá

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Gia Lai đã triển khai quyết liệt với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

