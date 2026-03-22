Binh đoàn 15 mừng công nhân dịp được phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai

(GLO)- Sáng 21-3, tại Phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) long trọng tổ chức Lễ mừng công nhân dịp đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Sự kiện là dấu mốc đặc biệt, khẳng định vai trò nòng cốt của Binh đoàn 15 trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo buổi lễ.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Bá Bính

Tham dự lễ mừng công có các các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương; đại biểu quân đội 2 nước Lào và Campuchia.

Về phía tỉnh Gia Lai, tham dự lễ có đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Binh đoàn 15 là đơn vị kinh tế - quốc phòng đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh, xây dựng dân cư, xã hội nơi biên giới.

Quá trình hình thành và phát triển của Binh đoàn là minh chứng sinh động cho việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng về kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ những vùng đất hoang hóa, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, Binh đoàn 15 đã từng bước xây dựng các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, hình thành hệ thống nông trường, xí nghiệp, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Hiện nay, đơn vị đang quản lý, chăm sóc, khai thác hơn 45.000 ha cao su, cùng nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, tạo nguồn thu ổn định, bảo đảm đời sống cho người lao động.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bá Bính

Với phương châm “vườn cây đến đâu, dân cư đến đó”, Binh đoàn đã tổ chức xây dựng hàng trăm cụm dân cư gắn với vùng sản xuất, hình thành thế trận liên hoàn trên tuyến biên giới.

Đến nay, Binh đoàn 15 đã đưa hơn 25.000 hộ dân với gần 92.000 nhân khẩu lên sinh sống, lập nghiệp tại khu vực biên giới; xây dựng 266 cụm, điểm dân cư, góp phần xóa “vùng trắng dân cư”, tạo thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Trên lĩnh vực quân sự - quốc phòng, Binh đoàn 15 duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với Công an, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Binh đoàn còn đặc biệt chú trọng công tác dân vận, coi đây là giải pháp căn bản, lâu dài để giữ vững ổn định địa bàn. Nổi bật là mô hình “Gắn kết hộ”, trong đó mỗi hộ công nhân người Kinh gắn với một hộ đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Từ vài chục cặp ban đầu, đến nay đã phát triển lên 4.269 cặp hộ gắn kết, góp phần nâng cao trình độ sản xuất, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc .

Cùng với đó, Binh đoàn triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội như: hỗ trợ học sinh nghèo, xây dựng nhà ở, công trình dân sinh, đầu tư hạ tầng thiết yếu. Riêng năm 2025, đơn vị đã xây dựng 357 căn nhà cho nhân dân và người lao động, với kinh phí gần 17 tỷ đồng.

Với địa bàn hoạt động trải dài sang cả Lào và Campuchia, Binh đoàn 15 đóng vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Đơn vị duy trì hiệu quả các hoạt động kết nghĩa, hợp tác với các địa phương, lực lượng vũ trang nước bạn; góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, cùng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Binh đoàn 15 trong quá trình 41 năm xây dựng và phát triển.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc đề nghị Binh đoàn 15 cần tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quân sự - quốc phòng, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, xây dựng Binh đoàn vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, năng lực sản xuất kinh doanh, các kế hoạch mục tiêu phát triển kinh tế phải được lồng ghép, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ quốc phòng.

Thực hiện tốt và có hiệu quả “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm "5 vững". Tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới được giao.

Tổng cục Chính trị và Tổng cục Hậu cần (Quân đội nhân dân Lào) tặng quà chúc mừng Binh đoàn 15. Ảnh: Bá Bính

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Binh đoàn 15 đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cơ giới hoá, chế biến sâu, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

Chăm lo xây dựng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và người lao động. Tiếp tục xây dựng các mô hình dân vận hiệu quả, giúp nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng; củng cố, mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác các lực lượng địa phương và nhân dân nước bạn Lào, Campuchia trên tuyến biên giới… góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững...