Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà tại xã biên giới Ia Mơ

(GLO)- Từ ngày 18 đến 20-3, Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 (thuộc Binh đoàn) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Binh đoàn 15 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Đoàn khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân. Ảnh: Thanh Quý

Tại chương trình, đội ngũ y - bác sĩ của Bệnh viện Quân y 15 và Bệnh xá quân dân y Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 đã tổ chức đo huyết áp, cân nặng; khám lâm sàng các chuyên khoa nội tổng hợp, nhi khoa, tai - mũi - họng; siêu âm, điện tim; tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Khoảng 350 lượt người dân đã được thăm khám trong đợt này.

Cùng với hoạt động khám, chữa bệnh, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 đã trao tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 100 triệu đồng.

Hoạt động thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 đối với đồng bào nơi đơn vị đứng chân. Ảnh: Thanh Quý

Hoạt động này thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 đối với đồng bào nơi đơn vị đứng chân; qua đó, góp phần chăm lo sức khỏe nhân dân, củng cố thế trận lòng dân, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.