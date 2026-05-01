Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Những kỷ vật thiêng liêng

Thượng tá Nguyễn Cảnh Minh - Giám đốc Bảo tàng Quân đoàn 34 - cho biết: Với khuôn viên rộng hơn 10.000 m2, bảo tàng được chia thành khu trưng bày trong nhà và ngoài trời. Nơi đây đang lưu giữ hơn 3.000 hiện vật, tư liệu quý, tái hiện những chiến công vang dội của quân và dân Tây Nguyên trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Các chiến sĩ tham quan Bảo tàng Quân đoàn 34. Ảnh: V.H

Đến tham quan Bảo tàng Quân đoàn 34, chúng tôi xúc động khi đọc bức quyết tâm thư của Tiểu đoàn 65 gửi Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên trước giờ bước vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Quyết tâm thư được viết trên tấm vải lụa màu vàng rộng 70 cm, dài 2,2 m với nội dung: “Quán triệt Nghị quyết số 1 và mệnh lệnh khẩn cấp của Đảng thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa, làm theo lời huấn thị thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giờ lịch sử trọng đại đã đến. Tổ quốc đã kêu gọi. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 65 xin sẵn sàng!...

Chúng tôi xin đăng ký xung phong vào những đội quân quyết tử sẵn sàng đón nhận và hoàn thành vượt mức cao nhất bất cứ nhiệm vụ gì trên giao, dù hy sinh bản thân, hy sinh một bộ phận cũng quyết tâm thực hiện”.

Chứng thực cho quyết tâm ấy là những giọt máu đào điểm chỉ và ký tên của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ. Có đồng chí dùng máu từ ngón tay viết thành tên thay cho chữ ký.

Khẩu súng của đại tướng Văn Tiến Dũng. Ảnh: V.H

Tại vị trí trang trọng trên tầng 2 của bảo tàng có một kỷ vật thu hút nhiều người tham quan là khẩu súng của Đại tướng Văn Tiến Dũng. Trung tá Hoàng Thị Hằng Nga - nhân viên thuyết minh Bảo tàng Quân đoàn 34 - cho biết: Khẩu súng này có nguồn gốc từ kháng chiến chống Pháp được Đại tướng mang vào chiến trường Tây Nguyên.

Những năm tháng có mặt trên chiến trường Tây Nguyên, khẩu súng ngắn ấy đã đi theo ông từ chiến dịch này đến chiến dịch khác và lập nên những chiến công vang dội, góp phần giải phóng Tây Nguyên, tiến về giải phóng Sài Gòn để Bắc - Nam sum họp một nhà.

Nhiều người đến với Bảo tàng Quân đoàn 34 đều không giấu được xúc động khi tận mắt chứng kiến những kỷ vật, tư liệu thiêng liêng được trưng bày trang trọng tại đây. Binh nhì Triệu Văn Thắng (Tiểu đội 5, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320) chia sẻ: Đến tham quan Bảo tàng Quân đoàn 34, tôi càng hiểu hơn về các thế hệ cha ông. Mỗi kỷ vật, tư liệu ở đây là một câu chuyện về tình yêu quê hương, đất nước, lòng căm thù giặc của thế hệ cha anh. Chúng tôi luôn cố gắng phấn đấu để xứng đáng với truyền thống ấy.

Nặng lòng với Tây Nguyên

Thượng tá Nguyễn Cảnh Minh cho biết: “Trong hàng nghìn hiện vật, tư liệu thì cây gậy của Thượng tướng Vũ Lăng mang từ Hà Nội vào chiến trường Tây Nguyên là một kỷ vật vô giá. Nó chứa đựng những câu chuyện cảm động về tình đồng chí, nghĩa đồng bào, nặng ân tình với Tây Nguyên”.

Tháng 6-1974, Thượng tướng Vũ Lăng được cử vào đảm nhận chức vụ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên với nhiệm vụ xây dựng bộ đội chủ lực Tây Nguyên trở thành binh đoàn chủ lực cơ động. Trước lúc lên đường, Thượng tướng Nguyễn Hữu An gọi ông đến và nói: “Đường vào miền Nam còn xa, chiến trường Tây Nguyên ác liệt, rừng núi hiểm trở nhưng bà con các dân tộc nơi đây rất anh dũng, kiên cường. Cây gậy này tôi được một người dân Tây Nguyên tặng rồi mang về Hà Nội, nay tôi tặng lại đồng chí. Đây không chỉ là cây gậy thông thường mà hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu xa, kết đọng tình quân - dân Tây Nguyên trong kháng chiến”.

Nhân viên thuyết minh Bảo tàng Quân đoàn 34 giới thiệu về bức quyết tâm thư của Tiểu đoàn 65 gửi Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên trước giờ bước vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Ảnh: V.H

Nhiều câu chuyện về khẩu súng của Đại tướng Văn Tiến Dũng cũng được cán bộ, chiến sĩ Mặt trận Tây Nguyên kể lại. Khi thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo Chiến dịch Tây Nguyên, trong lúc bàn kế hoạch đánh Buôn Ma Thuột, Đại tướng Văn Tiến Dũng chỉ vào khẩu súng của mình và nói: “Nghi binh đánh lừa địch là nhiệm vụ bí mật cũng như trinh sát luồn sâu. Khi đánh Buôn Ma Thuột, chúng ta phải xây dựng phương án đánh địch chi viện, cũng như khẩu súng có thể bắn trước, bắn sau”.

Chính quan điểm ấy đã góp phần để sau này, khi chiến dịch diễn ra, Sư đoàn 320 phục kích đánh tan quân ngụy về chi viện cho Buôn Ma Thuột.

Chúng tôi nhiều lần dự lễ tiếp nhận tư liệu, hiện vật do thân nhân các vị tướng trao tặng Quân đoàn 34 để trưng bày, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tận tay trao những kỷ vật thiêng liêng của bố mình cho lãnh đạo Quân đoàn 34, Đại tá Trần Thế Dân (con trai Thiếu tướng Trần Thế Môn - nguyên Chính ủy Mặt trận Tây Nguyên) chia sẻ: Bố vẫn thường dặn dò chúng tôi rằng “Nhân dân Tây Nguyên đã bao bọc, chở che cho bố và các đồng đội. Nếu sau này có điều kiện, các con nên vào đó nhiều hơn”. Đặc biệt, tình cảm của ông với quân và dân Tây Nguyên còn thể hiện qua 225 bức ảnh ông chụp, sưu tầm trong thời gian chiến đấu trên mảnh đất này.

Trong cuộc đời làm báo, chúng tôi may mắn nhiều lần được gặp và trò chuyện cùng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34. Mỗi lần vào Tây Nguyên, ông đều ghé Bảo tàng Quân đoàn 34 - nơi lưu giữ nhiều ký ức của ông và đồng đội.

Ông từng trải lòng: “Để Tây Nguyên xanh tươi và trù phú như ngày hôm nay, biết bao đồng đội, đồng chí và đồng bào đã đổ máu trong chiến tranh. Cả cuộc đời binh nghiệp của tôi hầu như gắn bó với Tây Nguyên, đồng bào các dân tộc ở đây đã nhường cơm, sẻ áo, che chở cho bộ đội”.

Ông cũng nhắc đến kế hoạch nghi binh được trưng bày tại bảo tàng như một nghệ thuật quân sự đặc sắc. Khi thực hiện kế hoạch này, đồng bào các dân tộc đã ngày đêm chung tay mở đường, đi loan tin Bộ đội Cụ Hồ sắp đánh lớn ở Bắc Tây Nguyên. Nhiều người dân đi làm nương, làm rẫy, thấy một bộ phận chủ lực bí mật hành quân đã cùng nhau xóa dấu vết, không để lộ thông tin ra ngoài.



“Với tôi và nhiều đồng đội, ân tình với đất và người Tây Nguyên không bao giờ trả nổi. Còn sức là tôi lại vào Tây Nguyên vì nơi đây đã có hàng nghìn đồng đội của chúng tôi nằm lại” - Trung tướng Nguyễn Quốc Thước tâm sự.