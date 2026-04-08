Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy

(GLO)- Chiều 8-4, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, trong quý I/2026, Văn phòng Tỉnh ủy đã bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và chương trình, kế hoạch công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn phòng đã làm tốt công tác tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Cùng với đó, phục vụ tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; các buổi làm việc với các đoàn công tác của Trung ương, bộ, ngành. Công tác soạn thảo, thẩm định văn bản bảo đảm tiến độ, chất lượng, đúng quy định.

Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh triển khai, với tỷ lệ xử lý văn bản đến trên hệ thống đạt 87,4%, văn bản đi toàn trình đạt 70,2%; đồng thời, triển khai hệ thống thư điện tử nội bộ các cơ quan Đảng cho hơn 7.000 cán bộ.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vũ

Trong quý II, Văn phòng Tỉnh ủy xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm trên các mặt công tác. Trong đó, tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Đồng thời, phục vụ và kịp thời văn bản hóa kết luận các hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại các buổi làm việc với cấp ủy, đơn vị, địa phương; tổng hợp đầy đủ, chính xác các ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, giao ban, trực báo và các cuộc họp của các ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vũ

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Rah Lan Chung đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu; tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu ban hành các văn bản đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Bên cạnh đó, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ công tác đối nội, đối ngoại; tổ chức tốt các cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đồng chí Rah Lan Chung yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy phải bám sát các quy chế, quy định và cụ thể hóa phù hợp với thực tế.

Mỗi cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính gương mẫu, có tác phong làm việc chuẩn mực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Văn phòng cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; quản lý, vận hành an toàn, ổn định hệ thống mạng nội bộ của Đảng, Trung tâm dữ liệu và các phần mềm dùng chung.

Ngoài ra, đồng chí Rah Lan Chung lưu ý Văn phòng Tỉnh ủy cần thực hiện tốt công tác tài chính Đảng, hành chính, tổ chức và lưu trữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.