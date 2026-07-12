Ðổi mới tuyên truyền, lan tỏa văn hóa giao thông

(GLO)- Ðổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng đang giúp công tác phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Tuyên truyền đúng đối tượng

Dịp nghỉ hè, khi học sinh tham gia nhiều hoạt động ngoài nhà trường, nguy cơ mất ATGT cũng tăng. Vì vậy, Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã lồng ghép nội dung hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn vào các chương trình sinh hoạt hè tại trường học và khu dân cư.

Cảnh sát giao thông tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh trong dịp hè tại Trường THCS Hoài Châu (phường Tam Quan). Ảnh: K.A

Tại chương trình sinh hoạt hè ngày 5-7 ở Trường THCS Hoài Châu (phường Tam Quan), hơn 600 học sinh được hướng dẫn kỹ năng quan sát tại nút giao thông, nhận diện điểm mù của phương tiện và thực hành xử lý tình huống trên sa hình. Hình thức tuyên truyền gắn với trải nghiệm thực tế giúp các em dễ tiếp thu, ghi nhớ kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Em Nguyễn Minh Khang - học sinh Trường THCS Hoài Châu - chia sẻ: “Qua phần thực hành trên sa hình, em hiểu rõ hơn cách quan sát khi qua ngã tư, giữ khoảng cách an toàn và xử lý khi gặp tình huống bất ngờ. Nhờ đó, em tự tin hơn khi tham gia giao thông”.

Ở các xã phía Tây của tỉnh, nơi người dân còn sử dụng xe công nông phục vụ sản xuất, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT) phối hợp với Công an xã tuyên truyền sử dụng phương tiện đúng quy định; đồng thời vận động dán phản quang, lắp đèn chiếu sáng để tăng khả năng nhận diện khi lưu thông ban đêm.

Ông Hồ Văn Đê (tổ 5, xã Chư Prông) cho biết: “Qua tuyên truyền, tôi hiểu rõ hơn các quy định an toàn đối với xe công nông nên đã khắc phục những thiếu sót, sử dụng phương tiện đúng quy định để bảo đảm an toàn”.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 dán phản quang cho xe công nông của người dân các xã Chư Prông, Chư Sê và Phú Thiện. Ảnh: ĐVCC

Đối với DN và các cơ sở kinh doanh dịch vụ vận tải, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, vận động các cơ sở sửa chữa xe không độ chế, cơi nới, thay đổi kết cấu phương tiện trái quy định; hướng dẫn DN nâng cao trách nhiệm quản lý lái xe, kiểm soát tải trọng, thời gian điều khiển phương tiện và điều kiện kỹ thuật trước khi lưu thông.

Ông Phạm Trung Kiên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh (phường Quy Nhơn Bắc) - cho biết: Sau các đợt tuyên truyền, đơn vị đã siết chặt quản lý lái xe, kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến và tăng cường giám sát hành trình nhằm phòng ngừa vi phạm, bảo đảm an toàn vận tải.

Phòng CSGT còn lồng ghép tuyên truyền trong quá trình đăng ký xe, sát hạch, cấp đổi GPLX; hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, VNeTraffic, Cổng dịch vụ công và các nền tảng số để cập nhật quy định mới, cảnh báo nguy cơ tai nạn.

Hướng đến giao thông an toàn

Theo Phòng CSGT, tuyên truyền không chỉ nhằm phổ biến pháp luật mà còn hướng tới thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn. Vì vậy, đơn vị xây dựng nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng địa bàn.

Nội dung tuyên truyền được thường xuyên cập nhật, tập trung vào các quy định mới của Luật Trật tự, ATGT đường bộ; những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn; thủ tục đăng ký xe, sát hạch, cấp đổi GPLX, đồng thời cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trong lĩnh vực giao thông. Cách làm này giúp thông tin đến với người dân kịp thời, sát thực tế và dễ tiếp cận hơn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức hơn 290 buổi tuyên truyền với hơn 800 nghìn lượt người tham gia; thực hiện hơn 3.500 lượt tuyên truyền lưu động và phát 45.000 tờ rơi bằng tiếng Kinh, Jrai và Bahnar.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và tuần tra, kiểm soát, từ đầu năm 2026 đến nay, TNGT toàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025 (xảy ra 323 vụ, làm 241 người chết, 146 người bị thương). Trong đó, số vụ giảm 13,64%, số người chết giảm 11,07% và số người bị thương giảm 39,17%.

Theo Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Phòng CSGT: Tuyên truyền chỉ thực sự hiệu quả khi gắn với thực tiễn, đúng đối tượng và tạo chuyển biến trong hành vi của người dân. Khi mỗi người tự giác chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa rủi ro, hiệu quả bảo đảm trật tự ATGT sẽ ngày càng bền vững.