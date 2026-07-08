Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh ở xã Hòa Hội

(GLO)- Sáng 8-7, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Hòa Hội và Đoàn Thanh niên xã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường cho gần 500 học sinh các trường THCS, THPT ở xã Hòa Hội.

Tại chương trình, Đội CSGT đường bộ số 4 đã trình chiếu các clip, tình huống tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh. Đồng thời phân tích nguyên nhân, hậu quả và cách phòng tránh tai nạn.

Các em học sinh được phổ biến các quy định cơ bản của Luật Trật tự an toàn giao thông năm 2024 liên quan lứa tuổi thanh thiếu niên. Trong đó nhấn mạnh các quy định về điều kiện điều khiển xe mô tô và các loại phương tiện; nguyên tắc không độ chế, không sử dụng các loại xe độ chế; các kỹ năng điều khiển phương tiện, quy tắc tham gia giao thông an toàn và cách nhận biết, phòng tránh điểm mù ô tô khi tham gia giao thông...

Hoạt động tuyên truyền là một phần của kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh dịp hè của Phòng CSGT Công an tỉnh. Mục tiêu hướng đến giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh nhằm phòng ngừa vi phạm và kéo giảm tai nạn giao thông trong lứa tuổi này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 giải đáp kiến thức, giao lưu với các em học sinh. Ảnh: Nguyễn Chơn

Bên cạnh đó, Công an xã Hòa Hội phổ biến các quy định về phòng-chống bạo lực học đường. Tập trung phổ biến dấu hiệu nhận diện các hình thức bạo lực học đường, cách điều chỉnh hành vi, xử lý tình huống và biện pháp phòng tránh.

Công an xã cũng trang bị cho các em học sinh kiến thức cơ bản về sự nguy hại, cách nhận diện các loại ma túy và nguyên tắc phòng tránh tác hại ma túy; các quy định về phòng-chống các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ. Qua đó nâng cao nhận thức cho các em học sinh, góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Dịp này, các đơn vị tổ chức cho các em học sinh ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông, phòng-chống ma túy, bạo lực học đường.