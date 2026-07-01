Tuyên truyền pháp luật về ma túy cho phạm nhân trại tạm giam số 2

(GLO)- Ngày 30-6, Trại tạm giam số 2 (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy cho 41 phạm nhân đang chấp hành án.

Tại buổi tuyên truyền, các phạm nhân được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy; thông tin về tình hình tội phạm ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội và những loại ma túy đang xuất hiện phổ biến hiện nay.

Bên cạnh đó, cán bộ tuyên truyền cũng phân tích hậu quả của việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; hướng dẫn kỹ năng phòng tránh ma túy, xây dựng lối sống lành mạnh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Buổi tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho phạm nhân, giúp họ hiểu rõ tác hại của ma túy, có thêm động lực tích cực học tập, lao động cải tạo, quyết tâm từ bỏ ma túy và chuẩn bị hành trang tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, lan tỏa thông điệp “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”.