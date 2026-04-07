Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra nhiệm vụ phát triển KT-XH tại 5 xã phía Đông

(GLO)- Chiều 7-4, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An.

Tham gia đoàn công tác còn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Định

Báo cáo từ các địa phương cho thấy, trong quý I/2026, tình hình KT-XH tiếp tục duy trì ổn định; đời sống nhân dân được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đây là nền tảng quan trọng để các địa phương phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2026.

Cụ thể, tại xã Tây Sơn, tổng giá trị sản phẩm đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng 12,78% so với cùng kỳ năm 2025. Tại xã Bình An, tổng giá trị sản phẩm đạt gần 334 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

Xã Bình Hiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với tổng giá trị sản phẩm đạt hơn 190 tỷ đồng, tăng 6,44%. Trong khi đó, xã Bình Phú đạt mức tăng trưởng hơn 8,6%, tổng thu ngân sách đạt trên 28 tỷ đồng. Xã Bình Khê có tổng giá trị sản phẩm ước tăng 7,2%; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 245 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các xã đã phản ánh những khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Trong đó, tiến độ phân bổ vốn đầu tư công còn chậm, ảnh hưởng đến việc triển khai các công trình, dự án. Công tác cán bộ vẫn còn bất cập, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Đại diện lãnh đạo xã Bình Khê báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Ảnh: Xuân Định

Đáng chú ý, việc triển khai các dự án gặp nhiều trở ngại do giá xăng dầu, vật liệu xây dựng và chi phí đầu vào tăng cao, làm tăng tổng mức đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, công tác thu hút đầu tư còn hạn chế do hạ tầng chưa đồng bộ, quỹ đất sạch còn thiếu, quy hoạch chậm hoàn thiện. Một số thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư còn kéo dài khiến doanh nghiệp e ngại khi tiếp cận cơ hội đầu tư.

Trước những khó khăn đó, các địa phương kiến nghị tỉnh sớm phân bổ vốn đầu tư công; xem xét phân cấp, bổ sung chỉ tiêu biên chế phù hợp; đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt quy hoạch; tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, đầu tư; đồng thời, có cơ chế hỗ trợ ổn định giá vật liệu, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và thu hút đầu tư phát triển KT-XH.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nỗ lực của các địa phương. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã tiếp tục bám sát thực tiễn, chủ động rà soát các chỉ tiêu; hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lập và triển khai quy hoạch, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp định hướng phát triển; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Nhấn mạnh vai trò của chính quyền cơ sở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị các địa phương xác định rõ tiềm năng, lợi thế để khai thác hiệu quả, tạo động lực tăng trưởng; đổi mới tư duy quản lý theo hướng chủ động, phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả điều hành. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần tăng cường bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tập trung khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển. Chú trọng nâng cao chất lượng quy hoạch, khai thác hợp lý tiềm năng đất đai; đẩy nhanh việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết vào thực tiễn.

Trong phát triển kinh tế, cần tăng cường liên kết sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị bền vững; hình thành vùng nguyên liệu ổn định gắn với thu hút đầu tư. Ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, góp phần phát triển KT-XH bền vững.