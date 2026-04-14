(GLO)- Tối 13-4, tại Upes Garden (xã Biển Hồ), Công ty cổ phần Nalee Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức đêm chung kết và trao giải cuộc thi video du lịch Gia Lai 2026 với chủ đề “Mỗi người dân Gia Lai là một đại sứ du lịch”.

Cuộc thi được phát động từ tháng 2 đến giữa tháng 4-2026, thu hút đông đảo người dân tham gia, đặc biệt là giới trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Những video dự thi được đăng tải trên các nền tảng số như TikTok, Facebook, YouTube với thời lượng không quá 3 phút, phản ánh sinh động cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống và đời sống con người Gia Lai.

Sau hơn 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 50 video dự thi. Các tác phẩm thể hiện góc nhìn đa dạng, sáng tạo của giới trẻ trong việc kể câu chuyện về quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Gia Lai trên không gian số.

Tại đêm chung kết, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng; 1 giải nhì 10 triệu đồng; 2 giải ba, mỗi giải 5 triệu đồng; 3 giải hành trình ấn tượng, mỗi giải 3 triệu đồng; 1 giải video có sức lan tỏa mạnh nhất trên mạng xã hội với tiền thưởng 5 triệu đồng; 1 giải video được yêu thích nhất với tiền thưởng 3 triệu đồng; 9 giải hoàn thành, mỗi giải 1,5 triệu đồng.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn góp phần khuyến khích cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, tham gia quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời ứng dụng hiệu quả các nền tảng số trong truyền thông du lịch, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.