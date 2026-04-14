Trao giải cuộc thi video du lịch Gia Lai 2026

NGỌC DUY
(GLO)- Tối 13-4, tại Upes Garden (xã Biển Hồ), Công ty cổ phần Nalee Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức đêm chung kết và trao giải cuộc thi video du lịch Gia Lai 2026 với chủ đề “Mỗi người dân Gia Lai là một đại sứ du lịch”.

Cuộc thi được phát động từ tháng 2 đến giữa tháng 4-2026, thu hút đông đảo người dân tham gia, đặc biệt là giới trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Những video dự thi được đăng tải trên các nền tảng số như TikTok, Facebook, YouTube với thời lượng không quá 3 phút, phản ánh sinh động cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống và đời sống con người Gia Lai.

Sau hơn 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 50 video dự thi. Các tác phẩm thể hiện góc nhìn đa dạng, sáng tạo của giới trẻ trong việc kể câu chuyện về quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Gia Lai trên không gian số.

Tại đêm chung kết, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng; 1 giải nhì 10 triệu đồng; 2 giải ba, mỗi giải 5 triệu đồng; 3 giải hành trình ấn tượng, mỗi giải 3 triệu đồng; 1 giải video có sức lan tỏa mạnh nhất trên mạng xã hội với tiền thưởng 5 triệu đồng; 1 giải video được yêu thích nhất với tiền thưởng 3 triệu đồng; 9 giải hoàn thành, mỗi giải 1,5 triệu đồng.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn góp phần khuyến khích cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, tham gia quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời ứng dụng hiệu quả các nền tảng số trong truyền thông du lịch, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Suối Hội Phú lung linh trong đêm hoa đăng

60s Gia Lai

(GLO)- Suối Hội Phú (Phường Pleiku) trở nên lung linh khi hàng trăm ngọn hoa đăng được thắp sáng. Hoạt động thả đèn hoa đăng được Chùa Vạn Phật tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham gia, gửi gắm những lời nguyện cầu bình an, lan tỏa lối sống hướng thiện, văn minh trong cộng đồng.

Cô gái kể chuyện đại ngàn qua những khung hình biết nói

Welcome to Gia Lai

(GLO)- Thay cho những trang chỉ dẫn khô khan, cô gái Vòng Thị Huyền (biệt danh “Huyền Tỷ”) kể câu chuyện về Gia Lai bằng ngôn ngữ của hình ảnh và cảm xúc. Từ mạng xã hội, cô thổi sức sống mới vào những thắng cảnh quen thuộc, đưa vẻ đẹp đại ngàn đến gần hơn với người dân khắp nơi.

Lễ hội cầu ngư - từ làng biển lên sân khấu đương đại

60s Gia Lai

(GLO)- Chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 tạo tiếng vang nhờ sự kết hợp văn hóa truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Đặc biệt có màn tái hiện Lễ hội cầu ngư trên bãi biển do các nghệ nhân đến từ Đoàn chèo Nhơn Lý (P. Quy Nhơn Đông) biểu diễn cùng những diễn viên trẻ.

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Gia Lai quảng bá, kích cầu thị trường du lịch hè tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 2 đến 5-4, tại Công viên 23/9, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 đã diễn ra với chủ đề “Rộn ràng hè về - Vibrant Summer Fest”. Trong đó, tỉnh Gia Lai góp mặt với nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến nhằm tạo sức bật cho thị trường du lịch hè 2026.

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Nhơn Hải rộn ràng ngày hội

Video

(GLO)- Sau phần lễ trang nghiêm của Lễ cầu ngư Vạn Đầm - một nghi lễ văn hóa đặc sắc của ngư dân vùng biển, không khí tại Nhơn Hải (nay là phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) trở nên rộn ràng và sôi động hơn với ngày hội thể thao, trò chơi dân gian truyền thống.

Bản hòa ca của ẩm thực từ đại ngàn đến biển xanh

Ẩm thực Gia Lai

(GLO)- Giữa không gian rộn ràng của Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026, phố biển Quy Nhơn trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Trong đó, Ngày hội Ẩm thực Gia Lai 2026 không chỉ là nơi hội tụ hương vị, mà còn là hành trình kết nối văn hóa - nơi đại ngàn hòa cùng biển xanh qua từng món ăn.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Mega Concert vào top chiến dịch truyền thông nổi bật trong tuần

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 cùng Mega Concert "Đại ngàn chạm biển xanh" diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) không chỉ tạo dấu ấn về quy mô, nghệ thuật mà còn ghi nhận hiệu ứng tích cực trên các bảng xếp hạng chiến dịch truyền thông trong tuần qua.