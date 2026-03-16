Du khách Việt có thể được cấp visa 10 năm khi đến Hàn Quốc

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy du lịch quốc tế, bao gồm việc nới lỏng yêu cầu thị thực (visa) và mở rộng điểm nhập cảnh tại các sân bay khu vực trên cả nước, theo Yonhap.
Cụ thể, du khách từ 11 quốc gia gồm Trung Quốc và 10 nước Đông Nam Á có lịch sử đến thăm Hàn Quốc trước đó sẽ đủ điều kiện nhận visa nhập cảnh nhiều lần 5 năm.
Ngoài ra, visa nhiều lần thời hạn 10 năm có thể được áp dụng cho du khách đến từ các thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh và Thượng Hải. Tương tự, công dân từ các thành phố lớn của Việt Nam, trong đó có Hà Nội cũng có thể xin cấp loại visa du lịch thời hạn 10 năm này.
Đối với Indonesia sẽ được đưa vào chương trình thí điểm miễn visa cho các đoàn khách từ 3 người trở lên.
Hàn Quốc đã đón hơn 18 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025, đánh dấu mức tăng khoảng 15% so với năm 2024 và vượt qua mức trước đại dịch. Trong đó, lượng khách Việt Nam sang Hàn Quốc trong năm 2025 đạt khoảng 550.000 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2026, Hàn Quốc đặt mục tiêu đón khoảng 600.000 du khách Việt, vượt mốc trước đại dịch năm 2019.