Du khách Việt có thể được cấp visa 10 năm khi đến Hàn Quốc

(GLO)- Nhằm thu hút khách du lịch, Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét cấp visa với thời hạn lên đến 10 năm cho du khách từ các thành phố lớn của Việt Nam và Trung Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy du lịch quốc tế, bao gồm việc nới lỏng yêu cầu thị thực (visa) và mở rộng điểm nhập cảnh tại các sân bay khu vực trên cả nước, theo Yonhap.

Cụ thể, du khách từ 11 quốc gia gồm Trung Quốc và 10 nước Đông Nam Á có lịch sử đến thăm Hàn Quốc trước đó sẽ đủ điều kiện nhận visa nhập cảnh nhiều lần 5 năm.

Ngoài ra, visa nhiều lần thời hạn 10 năm có thể được áp dụng cho du khách đến từ các thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh và Thượng Hải. Tương tự, công dân từ các thành phố lớn của Việt Nam, trong đó có Hà Nội cũng có thể xin cấp loại visa du lịch thời hạn 10 năm này.

Các di tích lịch sử ở Seoul là địa điểm dừng chân của nhiều du khách khi đến Hàn Quốc. Ảnh: Internet

Đối với Indonesia sẽ được đưa vào chương trình thí điểm miễn visa cho các đoàn khách từ 3 người trở lên.