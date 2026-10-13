Công dân Việt Nam được miễn thị thực vào Nga từ ngày 15-10

(GLO)- Ngày 12-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký Sắc lệnh số 730, cho phép công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông nhập cảnh Nga không cần thị thực với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày. Chính sách có hiệu lực từ ngày 15-10-2026 và được áp dụng đến hết ngày 15-10-2027.

Theo hãng thông tấn Interfax, sắc lệnh được công bố trên Cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga. Diện miễn thị thực gồm người đi du lịch, thăm thân, công tác hoặc tham gia các sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế và thể thao.

Khu vực Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moscow. Ảnh: Reuters

Công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông cũng được quá cảnh và xuất cảnh khỏi Nga mà không cần thị thực theo quy định này.

Chính sách không áp dụng đối với người nhập cảnh để lao động, thực hiện hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú lâu dài tại Nga.

Thời gian lưu trú được miễn thị thực cho mỗi lần nhập cảnh không quá 30 ngày.

Ông Artur Abdyukhanov, Trưởng bộ phận báo chí Liên minh Công nghiệp Du lịch Nga (RST), cho rằng việc miễn thị thực có thể thúc đẩy nhu cầu đến Nga của du khách Việt Nam, đặc biệt với các chuyến đi theo tour.

Tuy nhiên, ông đánh giá chưa đủ cơ sở để dự báo mức tăng cụ thể, bởi công dân Việt Nam trước đây đã có thể sử dụng thị thực điện tử.

Chính sách mới chủ yếu giúp việc tổ chức chuyến đi thuận tiện hơn, trong khi lượng khách còn phụ thuộc vào giá vé, mạng lưới hàng không và hoạt động quảng bá điểm đến.

Trước đó, trong cuộc hội đàm ngày 9-9 nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hoan nghênh việc Tổng thống Putin xem xét tích cực vấn đề miễn thị thực cho công dân Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và tạo thuận lợi cho công dân hai nước đi lại, học tập, làm việc.