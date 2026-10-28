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Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới

Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới Văn học - Nghệ thuật

Gia Lai hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam

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(GLO)- Ngành chức năng tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam

Cuộc thi do Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

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Với chủ đề “Lịch sử, truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam”, cuộc thi tập trung vào 5 nhóm nội dung: lịch sử dựng nước và giữ nước; giá trị văn hóa truyền thống; bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam; di sản văn hóa và những người gìn giữ; giữ gìn bản sắc trong đời sống hiện đại.

Nội dung bài dự thi phải phù hợp với văn hóa, thuần phong, mỹ tục và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, có thể khai thác các sự kiện, nhân vật, địa danh lịch sử tiêu biểu; phong tục, tập quán tốt đẹp; sự đa dạng về tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội, nghệ thuật, ẩm thực của các dân tộc; những đóng góp trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và các sáng kiến gìn giữ bản sắc dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam từ 6 tuổi trở lên, cư trú trong nước hoặc nước ngoài. Bài dự thi viết bằng tiếng Việt, theo hình thức văn xuôi, dài tối đa 1.500 từ; thông điệp của bài viết không quá 30 từ. Tác phẩm phải do chính tác giả sáng tạo và là chủ sở hữu duy nhất.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 7 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 3 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải 1,5 triệu đồng. Ban Tổ chức có thể quyết định trao thêm các giải thưởng phụ.

Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 15-11-2026, căn cứ dấu bưu điện nơi gửi hoặc thời điểm gửi qua thư điện tử. Người dự thi gửi bài qua email phongttcd.vhcs@gmail.com hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (số 86A, ngõ Lê Văn Hưu 3, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội).

Ban Tổ chức dự kiến trao giải trong tháng 11-2026. Kết quả cuộc thi được công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Báo Văn hóa.

>>> Xem thể lệ cuộc thi: Tại đây

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