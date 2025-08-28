Danh mục
Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định vắng mặt tại buổi làm việc về nợ lương người lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN MUỘI
(GLO)- Hàng chục lao động tập trung trước cổng Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định chiều 27-8, nhưng buổi làm việc về nợ lương, nợ BHXH bất thành do không có đại diện doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 2035/UBND-XDCT ngày 15-8-2025 về việc xử lý, giải quyết tình hình tập trung đòi nợ tại Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định, chiều 27-8, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh và đại diện người lao động tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp.

Người lao động tập trung trước cổng Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định chiều 27-8 để tham gia buổi làm việc theo thông báo. Ảnh: ĐVCC

Theo kế hoạch, buổi làm việc diễn ra lúc 14 giờ tại trụ sở Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định (Khu công nghiệp Nhơn Hòa). Nội dung trọng tâm nhằm làm rõ tình trạng nợ lương, nợ BHXH và kế hoạch khắc phục để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động, tránh gây mất ổn định an ninh trật tự tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Tuy nhiên, tại thời điểm trên, cơ quan chức năng và khoảng 50 người lao động có mặt trước cổng công ty nhưng phía doanh nghiệp đóng cửa, không có người đại diện ra làm việc theo thông báo.

Người lao động ngồi đợi trước Công ty TNHH Phúc Thịnh Bình Định vào chiều 27-8. Ảnh: ĐVCC

Trước tình hình này, Liên đoàn lao động tiếp tục hướng dẫn người lao động làm đơn khởi kiện đối với các trường hợp chưa thực hiện, đồng thời phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan để có kiến nghị trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

