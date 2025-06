Khởi tố đối tượng cho vay “cắt cổ”

(GLO)- Chiều 26-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Nguyễn Văn Thân (SN 1995, trú tại xã Cửu An, thị xã An Khê) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh) xác định: Nguyễn Văn Thân hoạt động cho vay tại thị xã An Khê dưới 2 hình thức vay “tiền ngày” và “tiền đứng” với lãi suất từ 135-365%/năm, tương ứng từ 5-20 ngàn đồng/triệu/ngày.

Đối tượng Nguyễn Văn Thân bị khởi tố thêm hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: Văn Đô

Từ khoảng tháng 1-2022 đến tháng 10-2024, Thân đã cho 23 người tại thị xã An Khê vay với số tiền hơn 122 triệu đồng. Qua đó, đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hơn 63,3 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Trước đó, vào tháng 3-2025, Cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thân về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo đó, khoảng tháng 10-2024, Thân lên mạng internet tìm mua 1 khẩu súng ngắn dạng Rulo và 12 viên đạn với giá 4,5 triệu đồng rồi cất giấu trong ba lô cá nhân.

Ngày 28-10, lực lượng Công an thị xã An Khê phát hiện chiếc ba lô của Thân có chứa số súng đạn trên nên đã lập biên bản tạm giữ và chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 1-3, tổ công tác của Phòng An ninh điều tra đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Thân khi đang lẩn trốn tại TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương).