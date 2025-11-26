(GLO)- Chiều 26-11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Tham dự chương trình có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn-Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; đại diện các sở, ngành của tỉnh cùng các đơn vị liên quan.

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, các sở, ngành của tỉnh và Công ty cổ phần Tân Cảng miền Trung đã trao quà cho 20 gia đình chính sách, 20 hộ ngư dân và 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Bà con trên địa bàn còn được tặng cờ Tổ quốc, áo phao, lương thực và thực phẩm.

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.K

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho 3 gia đình chính sách bị thiệt hại sau bão số 13, mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà. Tổng trị giá các hoạt động hỗ trợ khoảng 450 triệu đồng.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho 3 gia đình chính sách bị thiệt hại sau bão số 13. Ảnh: T.K

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” được Quân chủng Hải quân duy trì nhiều năm qua, nhằm tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và bảo vệ ngư dân khai thác thủy sản an toàn, đúng pháp luật; đồng thời góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, chung tay cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Man Đức Phúc. Ảnh: T.K

Trước đó, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Man Đức Phúc và gia đình bà Huỳnh Thị Hoa, là các trường hợp bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt tại phường Quy Nhơn.