Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 26-11, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Tham dự chương trình có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn-Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; đại diện các sở, ngành của tỉnh cùng các đơn vị liên quan.

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, các sở, ngành của tỉnh và Công ty cổ phần Tân Cảng miền Trung đã trao quà cho 20 gia đình chính sách, 20 hộ ngư dân và 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Bà con trên địa bàn còn được tặng cờ Tổ quốc, áo phao, lương thực và thực phẩm.

tang-xe-dap-cho-hoc-sinh.jpg
Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.K

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho 3 gia đình chính sách bị thiệt hại sau bão số 13, mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà. Tổng trị giá các hoạt động hỗ trợ khoảng 450 triệu đồng.

ho-tro-xay-dung-nha.jpg
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho 3 gia đình chính sách bị thiệt hại sau bão số 13. Ảnh: T.K

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” được Quân chủng Hải quân duy trì nhiều năm qua, nhằm tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và bảo vệ ngư dân khai thác thủy sản an toàn, đúng pháp luật; đồng thời góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, chung tay cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.

tang-qua-cho-thuong-binh.jpg
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Man Đức Phúc. Ảnh: T.K

Trước đó, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Man Đức Phúc và gia đình bà Huỳnh Thị Hoa, là các trường hợp bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt tại phường Quy Nhơn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ ngày 10-11 đến ngày 5-12, tại Trung tâm Huấn luyện Pleiku, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế Pleiku tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2026.

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

Chính trị

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

null