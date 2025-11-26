Nhiều nhà xe hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí về vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Hưởng ứng chủ trương của Trung ương về khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung bộ theo Thông báo số 99/TB-TW ngày 21-11-2025, nhiều doanh nghiệp vận tải đã đồng lòng, chung tay hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề ở phía Đông tỉnh Gia Lai.

Một số nhà xe trên tuyến Bắc-Nam đã đăng ký vận chuyển hàng hóa cứu trợ không thu phí để kịp thời chuyển lương thực, nhu yếu phẩm, sách vở, quần áo đến tay người dân vùng lũ.

Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh hỗ trợ miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ từ Hà Nội về Quy Nhơn từ ngày 26-11 đến khi kết thúc nguồn hàng cứu trợ. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, Công ty TNHH Vận tải và Chuyển phát nhanh An Phú (chi nhánh ở 03 Võ Liệu, phường Quy Nhơn Nam) tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí trên tuyến Sài Gòn-Quy Nhơn, góp phần san sẻ khó khăn với bà con vùng lũ.

Tương tự, Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh (Kiot 1, đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam) cũng thông báo hỗ trợ miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ từ Hà Nội về Quy Nhơn, bắt đầu từ ngày 26-11 cho đến khi kết thúc nguồn hàng cứu trợ. Địa điểm tiếp nhận hàng tại số 147 Ngọc Hồi, phường Yên Sở, Hà Nội.

Hàng hóa sau khi về đến các địa phương phía Đông tỉnh sẽ được bàn giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tiếp nhận và phân phối đến người dân bị thiệt hại do lũ lụt, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh cho biết: Việc hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay cùng chính quyền và cộng đồng cả nước hướng về vùng lũ.