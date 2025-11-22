Các hãng hàng không vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ tới sân bay Phù Cát

(GLO)- Sau những ngày mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Gia Lai, nhiều nhà hảo tâm gửi hàng cứu trợ khẩn cấp thông qua các hãng hàng không. Các hãng hàng không đã thông báo hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ.

Vietnam Airlines Group cho biết các chuyến hàng cứu trợ được miễn toàn bộ cước phí, ưu tiên xếp tải, nhằm đưa nhu yếu phẩm đến người dân vùng lũ một cách nhanh nhất.

Từ đầu đợt mưa lũ đến nay, đã có hơn 30 tấn hàng thiết yếu được đưa đến sân bay Phù Cát, tiếp tục nối dài hành trình sẻ chia dự kiến kéo dài đến hết ngày 31-12-2025. Các cơ quan, đoàn thể có nhu cầu gửi hàng qua sân bay Phù Cát liên hệ chị Nguyễn Thị Liên Hoa, số điện thoại 0395.216.659, email hoantl@vietnamairlines.com.

Bamboo Airways cũng duy trì hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí đến sân bay Phù Cát. Chiều 21-11, chuyến bay QH1215 đã mang theo 1 tấn gạo cứu trợ từ tỉnh Thái Nguyên hạ cánh an toàn.

Bamboo Airways vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí. Ảnh: ĐVCC

Hãng tiếp nhận hàng gửi từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến sân bay Phù Cát với quy định mỗi kiện hàng ≤ 40 kg, mỗi lô ≤ 500 kg, kèm công văn và danh mục hàng hóa từ cơ quan, tổ chức được phép vận động cứu trợ.

Các cơ quan, tổ chức có nhu cầu gửi hàng liên hệ qua email: salescargo@bambooairways.com để được hướng dẫn thủ tục và xếp chuyến kịp thời.

Vietjet đã thông báo hỗ trợ đổi chuyến và miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ. Ảnh: ĐVCC

Vietjet cũng thông báo hỗ trợ đổi chuyến miễn phí cho hành khách bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu tại sân bay Phù Cát từ ngày 19 đến 23-11-2025. Hãng đồng thời tiếp tục vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến sân bay Phù Cát; đăng ký vận chuyển qua hotline 0918716828 (Hà Nội), 0912384770 (TP. Hồ Chí Minh) hoặc email: cuutro@vietjetair.com.