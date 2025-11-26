Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hỗ trợ Gia Lai 50 tấn hàng hóa

(GLO)- Sáng 26-11, đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ hàng hóa giúp tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai.

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội (trái) trao bảng tượng trưng 50 tấn hàng hóa hỗ trợ Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Bảo Long

Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội-cho biết: Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã vận động nhân dân Thủ đô hướng về đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ.

Đến nay, Hà Nội đã quyên góp được 50 tấn hàng hóa, gồm 30 tấn gạo cùng quần áo, thuốc chữa bệnh để hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai.

Sau đợt hỗ trợ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sẽ tiếp tục vận động nhân dân Thủ đô ủng hộ xây dựng nhà ở kiên cố cho các gia đình bị sập nhà trong đợt bão lũ ở Gia Lai.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Trần Minh Sơn (phải) trao thư cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Ảnh: Bảo Long

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn trân trọng cảm ơn tình cảm và sự sẻ chia kịp thời của nhân dân Thủ đô. Đồng chí cho biết các phần quà sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh chuyển đến tận tay người dân vùng lũ trong thời gian sớm nhất.

Cũng trong ngày 26-11, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên và trao 10 triệu đồng tiền mặt, 300 bộ quần áo mới cùng nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn khắc phục thiệt hại sau bão.

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trao quà cứu trợ cho Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn. Ảnh: Bảo Long

Trung tâm đang nuôi dưỡng 130 đối tượng gồm người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật và các trường hợp cần chăm sóc dài hạn. Bão số 13 đã làm nhiều dãy nhà của Trung tâm tốc mái, sập la phông; nhiều vật dụng và hạng mục phục vụ sinh hoạt, điều trị bị hư hỏng nặng.

Đại diện Trung tâm bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự hỗ trợ kịp thời của đoàn công tác, cho biết đây là nguồn động viên rất lớn giúp cán bộ, nhân viên và các đối tượng được nuôi dưỡng sớm vượt qua khó khăn, ổn định sinh hoạt.

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng quà cho gia đình bà Huỳnh Thị Hiếu, ở khu phố Kim Châu , phường Bình Định. Ảnh: Bảo Long

Dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho 3 gia đình chính sách bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua tại khu phố Kim Châu (phường Bình Định): gia đình bà Huỳnh Thị Hiếu-thân nhân liệt sĩ Nguyễn Quang Cừu, gia đình thương binh Lê Trọng Tài và thương binh Nguyễn Ngọc Thơ.

