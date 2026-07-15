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Lữ đoàn 162 trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị cháy tại phường Hoài Nhơn Bắc

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NGÔ SƯƠNG
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(GLO)- Sáng 15-7, đoàn công tác Lữ đoàn 162 (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, trao quà hỗ trợ các chủ tàu cá ở phường Hoài Nhơn Bắc bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tối 9-7 tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan.

Tại đây, đoàn công tác đã trực tiếp động viên các gia đình chủ tàu cá BĐ-96677-TS, GL-99222-TS và BĐ-97407-TS; đồng thời chia sẻ những khó khăn, thiệt hại mà các gia đình đang phải đối mặt sau vụ cháy.

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Lãnh đạo Lữ đoàn 162, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai trao quà hỗ trợ các chủ tàu cá ở phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Quang Hải

Để kịp thời hỗ trợ ngư dân khắc phục hậu quả, thay mặt đoàn công tác, Thượng tá Trần Văn Vương - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162 đã trao 3 suất quà cho đại diện các chủ tàu. Mỗi suất quà gồm 5 triệu đồng tiền mặt cùng 20 kg gạo, dầu ăn, nước mắm, phao cứu sinh và một số vật dụng phục vụ sinh hoạt.

Dịp này, Công ty CP Tập đoàn HP OIL Việt Nam cũng trao 3 suất quà (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng tiền mặt) cho các gia đình ngư dân bị thiệt hại.

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Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc trao quà của Công ty CP Tập đoàn HP OIL Việt Nam cho các gia đình có tàu cá bị thiệt hại. Ảnh: Quang Hải

Đại diện đoàn công tác bày tỏ mong muốn các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; khôi phục hoạt động khai thác thủy sản, góp phần phát triển kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại diện các gia đình có tàu cá bị thiệt hại cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia của Lữ đoàn 162, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Công ty CP Tập đoàn HP OIL Việt Nam.

Sự hỗ trợ kịp thời về vật chất và tinh thần là nguồn động viên để các gia đình từng bước khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục vươn khơi bám biển.

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