Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Gia Lai: Hỗ trợ 26 triệu đồng cho chủ tàu cá bị cháy và gia đình ngư dân mất tích trên biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC ANH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 14-7, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho các chủ tàu cá bị thiệt hại do vụ cháy xảy ra khi tàu đang neo đậu tại cảng cá Tam Quan và gia đình 2 ngư dân mất tích trên biển.

Theo đó, đoàn đã trao tiền hỗ trợ cho 8 chủ tàu cá tại các phường Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông và Hoài Nhơn có tàu bị thiệt hại do hỏa hoạn, với mức 2 triệu đồng/chủ tàu.

Đồng thời, hỗ trợ gia đình 2 ngư dân ở phường Hoài Nhơn Đông vừa bị mất tích trên biển, mỗi gia đình 5 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ là 26 triệu đồng, được trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh.

glo-trao-ho-tro.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải (bên phải) tặng quà cho chủ tàu cá bị cháy tại phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Ngọc Anh

Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn công tác, ông Đinh Ngọc Hải đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của các gia đình có tàu cá bị cháy và gia đình ngư dân mất tích trên biển; đồng thời động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Rong ruổi nghề mua bơ lưu động

Rong ruổi nghề mua bơ lưu động

Đời sống

(GLO)- Đến hẹn lại lên, khi các vùng trồng bơ ở phía Tây Gia Lai vào vụ thu hoạch, nhiều người mua bơ lưu động lại rong ruổi khắp các vườn cây. Họ trực tiếp hái, vận chuyển bơ đến các điểm tập kết đầu mối để từ đó đưa ra thị trường.

Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế vì sức khỏe cộng đồng

Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế vì sức khỏe cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Gia Lai hiện có hơn 3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 93,71% dân số. Những năm qua, bảo hiểm y tế đã khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, là “tấm lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Giữ nguồn nước ngọt giữa mùa khô ở xã đảo Nhơn Châu

Giữ nguồn nước ngọt giữa mùa khô ở xã đảo Nhơn Châu

Đời sống

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến mực nước tại hồ chứa nước ngọt trên xã đảo Nhơn Châu giảm xuống mức thấp nhất trong năm. Chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, phục vụ đời sống người dân và hoạt động du lịch trên đảo.

Phiên livestream có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể xã cùng nhiều hộ sản xuất, chủ thể OCOP địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Ia Pa livestream quảng bá nông sản địa phương

Xã hội

(GLO)- Sáng 1-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức phiên livestream giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương trên Fanpage “Mặt trận xã Ia Pa” và các nền tảng mạng xã hội của các hội, đoàn thể.

Gia Lai: Động viên và trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn

Gia Lai: Động viên và trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn

Đời sống

(GLO)- Chiều 30-6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu neo đậu tàu thuyền khu vực Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông.

null