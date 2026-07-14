Gia Lai: Hỗ trợ 26 triệu đồng cho chủ tàu cá bị cháy và gia đình ngư dân mất tích trên biển

(GLO)- Sáng 14-7, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho các chủ tàu cá bị thiệt hại do vụ cháy xảy ra khi tàu đang neo đậu tại cảng cá Tam Quan và gia đình 2 ngư dân mất tích trên biển.

Theo đó, đoàn đã trao tiền hỗ trợ cho 8 chủ tàu cá tại các phường Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông và Hoài Nhơn có tàu bị thiệt hại do hỏa hoạn, với mức 2 triệu đồng/chủ tàu.

Đồng thời, hỗ trợ gia đình 2 ngư dân ở phường Hoài Nhơn Đông vừa bị mất tích trên biển, mỗi gia đình 5 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ là 26 triệu đồng, được trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải (bên phải) tặng quà cho chủ tàu cá bị cháy tại phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Ngọc Anh

Tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn công tác, ông Đinh Ngọc Hải đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của các gia đình có tàu cá bị cháy và gia đình ngư dân mất tích trên biển; đồng thời động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.