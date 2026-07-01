Các cấp Công đoàn tỉnh Gia Lai trao khoảng 2.600 suất quà cho đoàn viên, người lao động

(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Công đoàn trong tỉnh Gia Lai đã trao khoảng 2.600 suất quà cho đoàn viên, người lao động; vận động 73 doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca; tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Chiều 29-6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Theo đánh giá tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được tiếp tục được thực hiện hiệu quả, tập trung cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán và Tháng Công nhân.

Trong đó, các cấp Công đoàn đã trao khoảng 2.600 suất quà cho đoàn viên, người lao động; vận động 73 doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca; tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; phối hợp với các cơ quan chức năng và người sử dụng lao động giải quyết 100% đơn thư, khiếu nại của đoàn viên, người lao động...

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động được đẩy mạnh triển khai. Nổi bật là phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt", góp phần khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn với doanh nghiệp và người lao động trong nâng cao năng suất lao động, cải thiện thu nhập, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, LĐLĐ tỉnh tiếp tục tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; triển khai hiệu quả phong trào "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động".

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, người lao động; phấn đấu 100% vụ việc tranh chấp lao động của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tại Tòa án đều có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được Công đoàn hỗ trợ.

Các tập thể được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong Tháng Công nhân. Ảnh: Nhật Trường

Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã khen thưởng 28 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Tháng Công nhân năm 2026.