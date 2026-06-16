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Gia Lai phê duyệt đề cương lập Đề án phát triển đô thị thông minh

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QUANG TẤN QUANG TẤN
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2458/QĐ-UBND phê duyệt đề cương và dự toán lập Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Sở Xây dựng là cơ quan tổ chức lập Đề án với phạm vi nghiên cứu trên toàn tỉnh. Đề án nhằm xây dựng định hướng, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình phát triển đô thị thông minh đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phát triển bền vững và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

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Đô thị Pleiku nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Tấn

Đồng thời, đề xuất mô hình quản trị dữ liệu đô thị, nền tảng dữ liệu đô thị, GIS, WebGIS, Dashboard phục vụ quản lý phát triển đô thị và khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) cùng các nền tảng số hiện có của tỉnh.

Đề án tập trung xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển đô thị thông minh; cấp độ trưởng thành đô thị thông minh theo từng giai đoạn; các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện; mô hình quản trị dữ liệu đô thị; các giải pháp tích hợp với chương trình chuyển đổi số và phát triển đô thị của địa phương.

Tổng kinh phí lập Đề án không quá 1,619 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp kinh tế đã giao cho Sở Xây dựng năm 2026. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, với tiến độ khoảng 4 tháng (không kể thời gian chờ báo cáo các cấp, trình và phê duyệt).

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