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Xây dựng đô thị Hoài Nhơn thành cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh

Xây dựng đô thị Hoài Nhơn thành cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG MINH THẢO MINH THẢO

(GLO)- Bản tin có các thông tin nổi bật: Xây dựng đô thị Hoài Nhơn thành cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai giao lưu, gặp mặt làng kết nghĩa Ar Trớ; Tập huấn quốc tế về kỹ năng chẩn đoán lỗi trong nhà máy điện gia; Sắp hình thành Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Xây dựng đô thị Hoài Nhơn thành cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh

+ Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai giao lưu, gặp mặt làng kết nghĩa Ar Trớ

+ Tập huấn quốc tế về kỹ năng chẩn đoán lỗi trong nhà máy điện gió

+ Sắp hình thành Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

08:15

Nhịp sống hôm nay:

+ Bàn giao hệ thống đèn chiếu sáng đèo Mang Yang trị giá hơn 18,4 tỷ đồng

+ Giá vàng tiếp tục giảm “sốc”, chỉ còn 150,2 triệu đồng/lượng

11:03

Sắc màu Việt: Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới

13:13

Sống khỏe: Ăn hoa chuối có lợi gì cho sức khỏe?

14:13

Thời tiết hôm nay: Trung Bộ nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên có mưa giông

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