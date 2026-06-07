Tin nhanh đầu ngày:
+ Xây dựng đô thị Hoài Nhơn thành cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh
+ Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai giao lưu, gặp mặt làng kết nghĩa Ar Trớ
+ Tập huấn quốc tế về kỹ năng chẩn đoán lỗi trong nhà máy điện gió
+ Sắp hình thành Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID
Nhịp sống hôm nay:
+ Bàn giao hệ thống đèn chiếu sáng đèo Mang Yang trị giá hơn 18,4 tỷ đồng
+ Giá vàng tiếp tục giảm “sốc”, chỉ còn 150,2 triệu đồng/lượng
Sắc màu Việt: Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới
Sống khỏe: Ăn hoa chuối có lợi gì cho sức khỏe?
Thời tiết hôm nay: Trung Bộ nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên có mưa giông