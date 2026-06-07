(GLO)- Bản tin có các thông tin nổi bật: Xây dựng đô thị Hoài Nhơn thành cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai giao lưu, gặp mặt làng kết nghĩa Ar Trớ; Tập huấn quốc tế về kỹ năng chẩn đoán lỗi trong nhà máy điện gia; Sắp hình thành Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID...