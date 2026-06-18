Đầu tư 8,3 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Kon Gang đến Đak Đoa

(GLO)- UBND xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã quyết định đầu tư 8,3 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ trung tâm hành chính xã đến xã Đak Đoa.

Đây là công trình giao thông cấp IV, bao gồm các hạng mục như: nền, mặt đường, hệ thống thoát nước... Trong đó, bề rộng nền đường từ 5,7-9,5 m; bề rộng mặt đường từ 5,5-7,5 m; kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa, đá dăm láng nhựa và bê tông xi măng.

Thi công tuyến đường từ trung tâm hành chính xã Kon Gang đến xã Đak Đoa. ﻿Ảnh: N.D

Tổng mức đầu tư công trình khoảng 8,3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh phân cấp và nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2026 và những năm trước chuyển sang.

Hiện nay, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an toàn giao thông.