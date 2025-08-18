Họp báo Giải vô địch golf quốc gia - Gia Lai 2025

(GLO)- Chiều 18-8, tại Câu lạc bộ sân FLC golf links Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Ban tổ chức Giải vô địch golf quốc gia - Gia Lai 2025 đã tổ chức họp báo công bố các thông tin chính thức về sự kiện.

Theo đó, Giải diễn ra từ ngày 19 đến ngày 23-8, quy tụ 150 golfer xuất sắc nhất cả nước, gồm các vận động viên chuyên nghiệp mang quốc tịch Việt Nam và vận động viên nghiệp dư đạt chuẩn handicap (điểm chấp) theo quy định.

Các tay golf sẽ thi đấu theo thể thức đấu gậy 72 hố trong 4 vòng, sau 36 hố sẽ có nhát cắt để chọn 50 golfer nam và 12 golfer nữ đi tiếp. Tổng quỹ giải thưởng 1,2 tỷ đồng, trong đó bảng nam 1 tỷ đồng, bảng nữ 200 triệu đồng.

Đây là lần đầu tiên Giải vô địch golf quốc gia được tổ chức tại Gia Lai, sau 3 mùa liên tiếp ở Hải Phòng. Giải đấu lần này do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) tổ chức, hứa hẹn tạo nên những màn tranh tài đỉnh cao, đồng thời mở rộng cơ hội đưa golf Việt Nam hội nhập sâu hơn với quốc tế.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức cũng giải đáp một số ý kiến của các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí liên quan đến công tác chuẩn bị giải đấu; việc quảng bá giải đấu gắn với du lịch tỉnh Gia Lai; chất lượng chuyên môn của các golfer tham dự giải năm nay…

Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam nêu ý kiến tại họp báo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Việc đăng cai tổ chức Giải vô địch golf quốc gia - Gia Lai 2025 cũng nằm trong kế hoạch định hình và phát triển kinh tế thể thao với đa dạng sản phẩm du lịch thể thao của tỉnh Gia Lai, trong đó du lịch thể thao golf là một trong những mũi nhọn với hệ thống sân golf miền biển hiện có và các dự án sân golf vùng cao nguyên đang phát triển; góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch - thể thao của Gia Lai.