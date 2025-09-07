Danh mục
Dịp lễ 2-9, du lịch Việt Nam bùng nổ khi đón 5,5 triệu lượt khách

PHƯƠNG VI (Báo Nhân Dân, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)
(GLO)- Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, ước tính ngành du lịch cả nước đã phục vụ khoảng 5,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 83,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Cục Du lịch Quốc gia, ngành Du lịch cả nước đón và phục vụ được khoảng 5,5 triệu lượt khách du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/8-2/9/2025); tăng 83,3% so với cùng kỳ năm 2024 (khoảng 3 triệu lượt).

img-5390.jpg
Du khách tham quan tại lễ hội ẩm thực; trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh: P.V

Sức hút từ lễ duyệt binh, diễu hành và các chương trình nghệ thuật, triển lãm trong dịp lễ, Hà Nội đã trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch từ nhiều tỉnh, thành với 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024; trong đó khách quốc tế ước đạt trên 80.000 lượt, tăng 35%; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 80%; công suất phòng bình quân ước đạt 83%, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó còn có 1 số địa phương cũng đón lượng khách “khủng” trong kỳ nghỉ lễ. Thành phố Hồ Chí Minh ước đón 1,45 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước khoảng 45.600 lượt; Hải Phòng ước đón 1,03 triệu lượt khách, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, khách quốc tế đạt 29.518 lượt khách; Khánh Hòa ước đón 907.952 lượt khách, tăng 10,35% so với cùng kỳ năm 2024; Đà Nẵng (ước đón trên 620.000 lượt khách, tăng 24% so cùng kỳ năm 2024, trong đó có trên 168.000 lượt khách quốc tế); Lâm Đồng ước đón 590.000 lượt khách, tăng 6,8% so với năm 2024; Gia Lai đón 293.750 lượt khách, doanh thu ước đạt 623 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 8, cả nước đã phục vụ khoảng 13 triệu lượt khách nội địa, nâng tổng số lượng khách nội địa trong 8 tháng lên 106 triệu lượt.

Tổng doanh thu du lịch cả nước trong 8 tháng đạt khoảng 707 ngàn tỷ đồng.

