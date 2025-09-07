Cả nước đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng, tăng 21,7%

Theo số liệu Cục Thống kê vừa công bố, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 đạt 1,68 triệu lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 14 triệu lượt, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Lượng khách trong tháng 8 cũng ghi nhận mức tăng 7,8% so với tháng trước. Đây là mức tăng tích cực dù vẫn đang mùa thấp điểm du lịch quốc tế.
Nga tiếp tục là thị trường tăng trưởng với mức cao nhất (+164,9%). Các thị trường Đông Nam Á tăng trưởng tốt: Philippines (+93,4%), Campuchia (+50,7%), Lào (+33,1%), Indonesia (+13,1%), Malaysia (+9,8%), Singapore (+9,4%), Thái Lan (+8,1%).
Các thị trường khu vực châu Âu tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 8 tháng đầu năm. Hầu hết các thị trường đều tăng trưởng khả quan, trong đó có các thị trường chính như Anh (+21,8%), Pháp (+22,6%), Đức (+17,9%). Bên cạnh đó là Italia (+22,6%), Tây Ban Nha (+8,2%), Đan Mạch (+13,9, Thụy Điển (+17,3%), Na Uy (+20,0%)...
Như vậy, chỉ còn 4 tháng nữa để Việt Nam thực hiện mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2025. Tại Hội nghị lữ hành toàn quốc năm 2025 do Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 5-9, các doanh nghiệp cũng đặt ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường thu hút khách quốc tế trong thời gian đến như: phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch; qua đó, liên kết hình thành các gói kích cầu du lịch; kết nối hàng không, vận tải du lịch...
Theo Cục Thống kê, cả nước hiện có hơn 4.300 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, gần 280 khách sạn 5 sao với hơn 92.000 buồng và 340 khách sạn 4 sao với hơn 46.000 buồng; lực lượng hướng dẫn viên hơn 42.000 người, trong đó có trên 24.900 hướng dẫn viên quốc tế với thế mạnh tiếng Anh, Trung, Pháp, Hàn, Nhật, Nga, Đức...
Bên cạnh đó, nhu cầu tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam tăng 10-25%, xếp thứ 7 toàn cầu và dẫn đầu Đông Nam Á, với các điểm đến được quan tâm nhiều nhất là TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Hội An...