Cả nước đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng, tăng 21,7%

(GLO)- Nhờ chính sách thị thực thông thoáng, năm 2025, ngành Du lịch của Việt Nam có nhiều khởi sắc. Trong 8 tháng qua, cả nước đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu Cục Thống kê vừa công bố, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 đạt 1,68 triệu lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2025, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 14 triệu lượt, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 đạt 1,68 triệu lượt. Ảnh: P.V

Lượng khách trong tháng 8 cũng ghi nhận mức tăng 7,8% so với tháng trước. Đây là mức tăng tích cực dù vẫn đang mùa thấp điểm du lịch quốc tế.

Nga tiếp tục là thị trường tăng trưởng với mức cao nhất (+164,9%). Các thị trường Đông Nam Á tăng trưởng tốt: Philippines (+93,4%), Campuchia (+50,7%), Lào (+33,1%), Indonesia (+13,1%), Malaysia (+9,8%), Singapore (+9,4%), Thái Lan (+8,1%).

Các thị trường khu vực châu Âu tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 8 tháng đầu năm. Hầu hết các thị trường đều tăng trưởng khả quan, trong đó có các thị trường chính như Anh (+21,8%), Pháp (+22,6%), Đức (+17,9%). Bên cạnh đó là Italia (+22,6%), Tây Ban Nha (+8,2%), Đan Mạch (+13,9, Thụy Điển (+17,3%), Na Uy (+20,0%)...

Hà Nội là một trong những điểm đến được khách quốc tế yêu thích. Ảnh: P.V

Như vậy, chỉ còn 4 tháng nữa để Việt Nam thực hiện mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2025. Tại Hội nghị lữ hành toàn quốc năm 2025 do Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 5-9, các doanh nghiệp cũng đặt ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường thu hút khách quốc tế trong thời gian đến như: phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch; qua đó, liên kết hình thành các gói kích cầu du lịch; kết nối hàng không, vận tải du lịch...