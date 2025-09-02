Danh mục
Gia Lai đón hơn 293 nghìn lượt khách dịp lễ 2-9

HUỲNH VỸ ĐOAN NGỌC
(GLO)-Theo thống kê của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (29-8 đến 2-9), lượng khách du lịch đến Gia Lai ước đạt 293.750 lượt, doanh thu ước đạt 623 tỷ đồng. 

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn khi ghi dấu bằng chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc, đón lượng khách tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024.

z6963897274212-8861c5fb7630b85f6afe7d58ded9c079.jpg
Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn khi vừa ghi dấu bằng chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch. Ảnh: Dũng Nhân

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Gia Lai, toàn tỉnh ước đón hơn 293 nghìn lượt khách, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2024; doanh thu từ khách du lịch ước đạt 623 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Vào các ngày cao điểm (từ ngày 29 đến 31-8), công suất phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch ở phía Đông tỉnh đạt 70%; một số khách sạn 4 sao ven biển đạt công suất trên 80%. Ở khu vực phía Tây tỉnh, công suất phòng đạt 40%, tăng lên 50% vào ngày 1-9 và hơn 70% vào ngày 2-9.

Trong dịp lễ Quốc khánh năm nay, tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch sôi nổi. Điểm nhấn là Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ 2025 diễn ra suốt 4 ngày (từ ngày 29-8 đến 1-9), với chuỗi hoạt động sôi động, như: Ngày hội Văn hóa cà phê và cồng chiêng Tây Nguyên, Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển”, Lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”, Lễ hội ánh sáng “Đại ngàn - Biển xanh vươn tầm tỏa sáng”, biểu diễn võ cổ truyền, hát bội, bài chòi, cồng chiêng… đã tạo nên bức tranh đa sắc, vừa đậm chất truyền thống, vừa trẻ trung hiện đại.

1756822091990.jpg
Trong 4 ngày diễn ra Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn-Biển xanh hội tụ” năm 2025, tỉnh Gia Lai đã thu hút hơn 100.000 lượt du khách và người dân đến tham gia các hoạt động. Ảnh: Nguyễn Dũng

Cùng với đó, tối 2-9 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh cùng màn pháo hoa tầm cao đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách hòa trong không khí trang trọng, giàu cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển.

Các điểm tham quan nổi tiếng của Gia Lai cũng hút khách, như: Eo Gió (đón 15.000 lượt khách), Kỳ Co (8.200 lượt), danh thắng Ghềnh Ráng (8.500 lượt), Bảo tàng Quang Trung (2.000 lượt), Biển Hồ Pleiku (3.000 lượt), Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku (31.000 lượt), Công viên động vật hoang dã Safari (3.600 lượt)…

nhon-ly-1.jpg
Du khách check-in tại khu dã ngoại Trung Lương, thôn Trung Lương, xã Cát Tiến. Ảnh: Huỳnh Vỹ
ca-ngu.jpg
Đông đảo người dân đến xem biểu diễn mổ, phi lê cá ngừ đại dương tại Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển”. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Dịp này, trên địa bàn các phường, xã cũng đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi, giàu ý nghĩa. Tiêu biểu như: Phường An Khê tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ I năm 2025; xã Chư Sê tổ chức Giải bóng đá mini Chư Sê năm 2025, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ 51 thôn, làng, tổ dân phố tham gia; xã Ia Dom phối hợp cùng các hội đoàn thể, phòng ban chuyên môn và Nhà hát Ca múa nhạc Tổng hợp Đam San tổ chức đêm giao lưu văn hóa - văn nghệ.

z6964686193392-4d72e1d428dc6bc183edd146176c7d73.jpg
Chương trình nghệ thuật truyền thống được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa yếu tố truyền thống và hiện đại, mang đến cho khán giả những trải nghiệm vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Ảnh: Nguyễn Dũng

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, ngành Du lịch đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của người dân và du khách. Các cơ sở lưu trú, khu-điểm du lịch, dịch vụ ăn uống và mua sắm được chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nhân lực; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, niêm yết và bán đúng giá; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách. Nhờ đó, các hoạt động du lịch trong dịp lễ Quốc khánh diễn ra an toàn, văn minh, hiệu quả.

Khách sạn Pleiku ngập trong màu cờ Tổ quốc chào đón du khách khắp nơi về với Phố núi dịp Quốc khánh. Ảnh: Minh Châu

Gia Lai sẵn sàng đón khách dịp Quốc khánh 2-9

Du lịch

(GLO)- Kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chuỗi sự kiện đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ 2025 (ngày 29-8 đến 2-9), với hàng loạt hoạt động văn hóa - nghệ thuật, ẩm thực, ánh sáng và pháo hoa, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh: Mong muốn trở thành “đại sứ” quảng bá văn hóa, du lịch

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh: Mong muốn trở thành “đại sứ” quảng bá văn hóa, du lịch

Du lịch

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình quảng bá du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch và Báo Tiền Phong tổ chức mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đã tham gia nhiều hoạt động ghi hình, chụp ảnh tại các địa danh nổi tiếng của tỉnh.

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Hành trang lữ hành

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Thân thương biển Quy Nhơn

Thân thương biển Quy Nhơn

Đô thị

(GLO)-Biển Quy Nhơn không chỉ là điểm thu hút du khách phương xa mà còn gắn bó với người dân địa phương. Từ sớm tinh mơ đến hoàng hôn, dọc bãi biển là nơi đám đông trò chuyện, cười đùa rộn rã; nhưng cũng có những góc khác đủ yên tĩnh để ta lặng ngắm sóng vỗ, thả hồn theo gió biển...

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Du lịch

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

Rừng cây phủ rêu trên đường lên đỉnh Kon Ka Kinh níu chân du khách. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đánh thức Kon Ka Kinh

Du lịch

(GLO)- Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là “di sản kép”: UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và là Vườn di sản ASEAN. Lặng lẽ lưu giữ những kho báu thiên nhiên và văn hóa độc đáo, Kon Ka Kinh chờ bước chân du khách khám phá.

