Khi người Bahnar làm “đại sứ” du lịch

(GLO)- Ngày càng nhiều du khách tìm đến cao nguyên Gia Lai để trải nghiệm những nét văn hóa chân thực, đặc sắc. Từ tình yêu núi rừng, một số người Bahnar đã trở thành “đại sứ” góp phần lan tỏa bản sắc truyền thống và tạo ấn tượng đẹp với khách phương xa.

Từ năm 2018 đến nay, anh Đinh Xuân Minh (SN 1997, dân tộc Bahnar, làng Điện Biên, xã Sơn Lang) đã trở thành hướng dẫn viên quen thuộc của du khách khi khám phá thác K50, núi Chư Nâm, thác Kon Bông hay Biển Hồ trên cao nguyên Gia Lai.

Anh Đinh Xuân Minh (hàng đứng, bìa phải) dẫn đoàn khách du lịch khám phá cao nguyên Gia Lai. Ảnh: NVCC

Từ nhỏ, Minh theo bố mẹ lên rừng hái nấm, bẻ măng, tìm mật ong và có 2 năm tham gia đội bảo vệ Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Nhờ đó, anh thuộc từng con suối, vạt rẫy, cánh rừng. Với sự nhiệt tình, chịu khó tìm hiểu thêm về văn hóa - lịch sử địa phương, có tháng đông khách, Minh dẫn 28 - 30 tour khám phá, thu nhập khoảng 20 triệu đồng.

Mỗi chuyến đi, ngoài việc đảm bảo an toàn và trải nghiệm cho du khách, Minh còn lồng ghép thông điệp về bảo vệ rừng, gìn giữ nguồn nước, giữ gìn phong tục tập quán của người Bahnar. “Theo mình, làm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng không chỉ để có thu nhập, mà còn là cơ hội kết nối con người với thiên nhiên. Từ đó giúp mọi người hiểu và chung tay bảo tồn thiên nhiên”, Minh chia sẻ.

Từ năm 2020, anh Đinh Xuân Hè (SN 1990, làng Đăk Asêl, xã Sơn Lang) bắt đầu làm hướng dẫn viên với mong muốn giới thiệu cảnh quan quê hương. Ban đầu, anh chỉ dẫn những nhóm nhỏ đi tham quan quanh xã, nhưng dần nhận ra tiềm năng phát triển du lịch nên đã vận động thanh niên trong làng cùng tham gia dẫn khách trải nghiệm.

Năm 2023, anh Hè tham gia lớp tập huấn du lịch cộng đồng do Trường Cao đẳng Gia Lai phối hợp với xã tổ chức. Nhờ được trang bị kiến thức bài bản, anh tự tin hơn khi dẫn đoàn, đặc biệt là trong việc giới thiệu những phong tục, tập quán của người Bahnar.

Ngoài những chuyến tham quan phong cảnh, anh Hè còn sáng tạo các chuyến đi đầy mới mẻ cho du khách, như đi rừng lấy mật ong, thử làm nông dân hái cà phê, bẻ bắp.

“Những chuyến đi này giúp du khách có trải nghiệm thực tế, còn bà con trong làng thì có thêm thu nhập từ dịch vụ homestay, bán nông sản, làm đồ lưu niệm. Khi thấy bà con biết tận dụng các tài nguyên sẵn có để tạo thu nhập, mình càng có động lực làm du lịch. Với mình, đây không chỉ là công việc tay trái, mà còn là cách gìn giữ và phát huy văn hóa Bahnar”, anh Hè bày tỏ.

Chị Đinh Thị Nhung dẫn khách tham quan homestay. Ảnh: Lạc Hà

Đến làng kháng chiến Stơr (xã Tơ Tung), du khách sẽ bắt gặp homestay của vợ chồng anh Đinh Mỡi và chị Đinh Thị Nhung. Homestay chỉ cách Nhà lưu niệm Anh hùng Núp chừng 500 m. Đây là điểm lưu trú thu hút nhiều du khách muốn tìm hiểu đời sống và văn hóa của người Bahnar.

Sinh ra trong ngôi làng giàu truyền thống cách mạng, vợ chồng chị Nhung mong muốn quảng bá văn hóa - lịch sử quê hương. Năm 2020, họ xây dựng homestay bằng gỗ mang dáng dấp nhà sàn Bahnar, hoàn thiện dần đến năm 2023 và đón những vị khách đầu tiên trong năm 2024. Homestay có sức chứa 30 khách, đông nhất vào mùa hè; còn mùa mưa ít khách, vợ chồng chị lại đi làm rẫy.

Homestay của vợ chồng chị Đinh Thị Nhung được thiết kế theo kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Bahnar. Ảnh: Lạc Hà

Khi đến lưu trú tại homestay, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn dân dã thường nhật của người Bahnar nơi đây như: lá mì xào cà đắng, nhăm pung (cháo rau), cá suối, ốc đá, gà nướng, rau rừng…

Vợ chồng chị Nhung còn tổ chức nhiều hoạt động cho du khách như thưởng thức rượu cần, xoang, diễn tấu cồng chiêng tại nhà rông của làng hay xem nghệ nhân đan đát, dệt thổ cẩm, tạc tượng. Du khách còn có thêm nhiều cảm xúc, ấn tượng đẹp khi được đưa đi tham quan Nhà lưu niệm Anh hùng Núp. Qua đó, vợ chồng chị vừa tạo sinh kế cho gia đình vừa góp phần giúp dân làng có thu nhập từ chính những gì gắn bó với đời sống và văn hóa của dân tộc mình.

“Lúc mới bắt tay làm homestay, vợ chồng tôi cũng lo vì trong làng chưa có ai làm trước đó. Nhưng nghĩ đến việc du khách đến đây sẽ hiểu hơn về văn hóa của người Bahnar, mình lại có thêm động lực thực hiện. Khi nhìn thấy du khách vui vẻ trải nghiệm, ăn bữa cơm với rau rừng, cá suối hay say mê với âm thanh cồng chiêng, mình cảm thấy rất hạnh phúc”, chị Nhung bộc bạch.