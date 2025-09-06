Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Khi người Bahnar làm “đại sứ” du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LẠC HÀ LẠC HÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày càng nhiều du khách tìm đến cao nguyên Gia Lai để trải nghiệm những nét văn hóa chân thực, đặc sắc. Từ tình yêu núi rừng, một số người Bahnar đã trở thành “đại sứ” góp phần lan tỏa bản sắc truyền thống và tạo ấn tượng đẹp với khách phương xa.

Từ năm 2018 đến nay, anh Đinh Xuân Minh (SN 1997, dân tộc Bahnar, làng Điện Biên, xã Sơn Lang) đã trở thành hướng dẫn viên quen thuộc của du khách khi khám phá thác K50, núi Chư Nâm, thác Kon Bông hay Biển Hồ trên cao nguyên Gia Lai.

10-1.jpg
Anh Đinh Xuân Minh (hàng đứng, bìa phải) dẫn đoàn khách du lịch khám phá cao nguyên Gia Lai. Ảnh: NVCC

Từ nhỏ, Minh theo bố mẹ lên rừng hái nấm, bẻ măng, tìm mật ong và có 2 năm tham gia đội bảo vệ Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Nhờ đó, anh thuộc từng con suối, vạt rẫy, cánh rừng. Với sự nhiệt tình, chịu khó tìm hiểu thêm về văn hóa - lịch sử địa phương, có tháng đông khách, Minh dẫn 28 - 30 tour khám phá, thu nhập khoảng 20 triệu đồng.

Mỗi chuyến đi, ngoài việc đảm bảo an toàn và trải nghiệm cho du khách, Minh còn lồng ghép thông điệp về bảo vệ rừng, gìn giữ nguồn nước, giữ gìn phong tục tập quán của người Bahnar. “Theo mình, làm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng không chỉ để có thu nhập, mà còn là cơ hội kết nối con người với thiên nhiên. Từ đó giúp mọi người hiểu và chung tay bảo tồn thiên nhiên”, Minh chia sẻ.

Từ năm 2020, anh Đinh Xuân Hè (SN 1990, làng Đăk Asêl, xã Sơn Lang) bắt đầu làm hướng dẫn viên với mong muốn giới thiệu cảnh quan quê hương. Ban đầu, anh chỉ dẫn những nhóm nhỏ đi tham quan quanh xã, nhưng dần nhận ra tiềm năng phát triển du lịch nên đã vận động thanh niên trong làng cùng tham gia dẫn khách trải nghiệm.

Năm 2023, anh Hè tham gia lớp tập huấn du lịch cộng đồng do Trường Cao đẳng Gia Lai phối hợp với xã tổ chức. Nhờ được trang bị kiến thức bài bản, anh tự tin hơn khi dẫn đoàn, đặc biệt là trong việc giới thiệu những phong tục, tập quán của người Bahnar.

Ngoài những chuyến tham quan phong cảnh, anh Hè còn sáng tạo các chuyến đi đầy mới mẻ cho du khách, như đi rừng lấy mật ong, thử làm nông dân hái cà phê, bẻ bắp.

“Những chuyến đi này giúp du khách có trải nghiệm thực tế, còn bà con trong làng thì có thêm thu nhập từ dịch vụ homestay, bán nông sản, làm đồ lưu niệm. Khi thấy bà con biết tận dụng các tài nguyên sẵn có để tạo thu nhập, mình càng có động lực làm du lịch. Với mình, đây không chỉ là công việc tay trái, mà còn là cách gìn giữ và phát huy văn hóa Bahnar”, anh Hè bày tỏ.

them3-1.jpg
Chị Đinh Thị Nhung dẫn khách tham quan homestay. Ảnh: Lạc Hà

Đến làng kháng chiến Stơr (xã Tơ Tung), du khách sẽ bắt gặp homestay của vợ chồng anh Đinh Mỡi và chị Đinh Thị Nhung. Homestay chỉ cách Nhà lưu niệm Anh hùng Núp chừng 500 m. Đây là điểm lưu trú thu hút nhiều du khách muốn tìm hiểu đời sống và văn hóa của người Bahnar.

Sinh ra trong ngôi làng giàu truyền thống cách mạng, vợ chồng chị Nhung mong muốn quảng bá văn hóa - lịch sử quê hương. Năm 2020, họ xây dựng homestay bằng gỗ mang dáng dấp nhà sàn Bahnar, hoàn thiện dần đến năm 2023 và đón những vị khách đầu tiên trong năm 2024. Homestay có sức chứa 30 khách, đông nhất vào mùa hè; còn mùa mưa ít khách, vợ chồng chị lại đi làm rẫy.

them3-2.jpg
Homestay của vợ chồng chị Đinh Thị Nhung được thiết kế theo kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Bahnar. Ảnh: Lạc Hà

Khi đến lưu trú tại homestay, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn dân dã thường nhật của người Bahnar nơi đây như: lá mì xào cà đắng, nhăm pung (cháo rau), cá suối, ốc đá, gà nướng, rau rừng…

Vợ chồng chị Nhung còn tổ chức nhiều hoạt động cho du khách như thưởng thức rượu cần, xoang, diễn tấu cồng chiêng tại nhà rông của làng hay xem nghệ nhân đan đát, dệt thổ cẩm, tạc tượng. Du khách còn có thêm nhiều cảm xúc, ấn tượng đẹp khi được đưa đi tham quan Nhà lưu niệm Anh hùng Núp. Qua đó, vợ chồng chị vừa tạo sinh kế cho gia đình vừa góp phần giúp dân làng có thu nhập từ chính những gì gắn bó với đời sống và văn hóa của dân tộc mình.

“Lúc mới bắt tay làm homestay, vợ chồng tôi cũng lo vì trong làng chưa có ai làm trước đó. Nhưng nghĩ đến việc du khách đến đây sẽ hiểu hơn về văn hóa của người Bahnar, mình lại có thêm động lực thực hiện. Khi nhìn thấy du khách vui vẻ trải nghiệm, ăn bữa cơm với rau rừng, cá suối hay say mê với âm thanh cồng chiêng, mình cảm thấy rất hạnh phúc”, chị Nhung bộc bạch.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Cơ hội vàng cho du lịch

Cơ hội vàng cho du lịch

Lượng tìm kiếm của du khách nội địa đối với thủ đô Hà Nội tăng 370%; du khách quốc tế tăng 84% so với cùng kỳ.

Có thể bạn quan tâm

“Chuỗi ngọc” trên vùng biên giới Gia Lai

“Chuỗi ngọc” trên vùng biên giới Gia Lai

Du lịch

(GLO)- Từ những cánh rừng gỗ hương quý hiếm (xã Đức Cơ), di tích lịch sử Chiến thắng Chư Bồ vang vọng chiến công, cây đa làng Ghè (xã Ia Dơk) đến Quốc môn (Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) uy nghi, tất cả tạo nên một “chuỗi ngọc” của vùng biên giới Gia Lai. 

Người dân, du khách tranh thủ check in với cờ đỏ sao vàng trên đường Nguyễn Tất Thành.

Quy Nhơn rộn ràng đón khách dịp lễ 2-9

Du lịch

(GLO)-Những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, phố biển Quy Nhơn khoác lên mình sắc cờ hoa rực rỡ, không khí nhộn nhịp khắp các tuyến phố. Theo ghi nhận của phóng viên, hàng quán đông khách hơn thường lệ; nhiều cơ sở lưu trú công suất phòng tăng khoảng 15%, thậm chí có nơi kín chỗ.

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Ẩm thực

(GLO)- Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” diễn ra tại khu vực Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) với nhiều món ăn đặc trưng đến từ núi rừng Tây Nguyên và biển cả. Lễ hội đã đem đến cho du khách trong và ngoài tỉnh nhiều trải nghiệm thú vị.

Khách sạn Pleiku ngập trong màu cờ Tổ quốc chào đón du khách khắp nơi về với Phố núi dịp Quốc khánh. Ảnh: Minh Châu

Gia Lai sẵn sàng đón khách dịp Quốc khánh 2-9

Du lịch

(GLO)- Kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chuỗi sự kiện đặc sắc trong khuôn khổ Lễ hội Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ 2025 (ngày 29-8 đến 2-9), với hàng loạt hoạt động văn hóa - nghệ thuật, ẩm thực, ánh sáng và pháo hoa, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh: Mong muốn trở thành “đại sứ” quảng bá văn hóa, du lịch

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh: Mong muốn trở thành “đại sứ” quảng bá văn hóa, du lịch

Du lịch

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình quảng bá du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch và Báo Tiền Phong tổ chức mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đã tham gia nhiều hoạt động ghi hình, chụp ảnh tại các địa danh nổi tiếng của tỉnh.

Thân thương biển Quy Nhơn

Thân thương biển Quy Nhơn

Đô thị

(GLO)-Biển Quy Nhơn không chỉ là điểm thu hút du khách phương xa mà còn gắn bó với người dân địa phương. Từ sớm tinh mơ đến hoàng hôn, dọc bãi biển là nơi đám đông trò chuyện, cười đùa rộn rã; nhưng cũng có những góc khác đủ yên tĩnh để ta lặng ngắm sóng vỗ, thả hồn theo gió biển...

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Du lịch

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

null