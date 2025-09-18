Hội An là trung tâm lịch sử đẹp đứng đầu châu Á, Cẩm Thanh xếp thứ 20 làng đẹp nhất thế giới

(GLO)- Trang du lịch trực tuyến Tourlane của Pháp vừa xếp hạng Hội An (TP. Đà Nẵng) là trung tâm lịch sử đẹp nhất châu Á.

Đánh giá này dựa trên 4 tiêu chí: không gian đi bộ, niên đại hình thành, chi phí tham quan và độ phổ biến trên mạng xã hội Instagram.

Hội An là “một trong những đô thị cổ được gìn giữ tốt nhất Đông Nam Á”. Ảnh: P.V

Trang du lịch mô tả Hội An là “một trong những đô thị cổ được gìn giữ tốt nhất Đông Nam Á”, nổi bật với những con phố ngập tràn sắc màu của hàng nghìn chiếc đèn lồng.

Mới đây, Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 50 thôn làng đẹp nhất thế giới năm 2025, trong đó Cẩm Thanh (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt ở vị trí 20. Thứ hạng này xếp trên các ngôi làng ở nhiều quốc gia của châu Á như Ubud (Indonesia, xếp thứ 26); Ban Rak Thai (Thái Lan, thứ 34); Bilad Sayt (Oman, thứ 43); Arang Kel (Pakistan, thứ 44); Hahoe Folk Village (Hàn Quốc, xếp thứ 47).

Forbes mô tả Cẩm Thanh "được bao bọc bởi sông nước và những rừng dừa xanh bạt ngàn". Đặc biệt gây ấn tượng là cảnh quan rừng dừa Bảy Mẫu - điểm du lịch đem lại những trải nghiệm dân dã và độc đáo.

Sức hút của đô thị cổ Hội An đã được minh chứng qua rất nhiều danh hiệu du lịch mà nơi nay đạt được trong nhiều năm qua. Với lối kiến trúc độc đáo, không gian mộc mạc, gần gũi cùng ẩm thực đặc sắc, đa dạng, Hội An ngày được chinh phục du khách muôn phương, đặc biệt là khách quốc tế.

Tại phố cổ, du khách có thể đạp xe, đi bộ dạo trên những con đường nhìn ngắm các ngôi nhà với tường vàng, mái ngói đỏ rêu phong núp mình dưới giàn hoa giấy rực rỡ. Tham quan và trải nghiệm các nghề truyền thống, thưởng thức các món ăn đã trở thành thương hiệu như cơm gà, mì quảng, bánh tráng đập, bánh tráng xúc hến…

Đến Cẩm Thanh, du khách như lạc về xứ sở miền Tây sông nước giữa lòng miền Trung khi được đi thuyền thúng bên rừng dừa nước mênh mông. Cùng với đó, du khách còn được trải nghiệm các nét văn hóa đặc sắc như nghe hát bài chòi, quăng chài lưới bắt cá, câu cua hoặc xoay thúng…

Thời điểm tốt nhất để du lịch Hội An Việt Nam là từ tháng 2 đến tháng 4. Lúc này, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, nhiệt độ dao động khoảng 18-30°C, trời ít mưa, quang đãng, thuận tiện cho tham quan phố cổ, đi bộ, tham gia lễ hội và các hoạt động ngoài trời mà không phải lo lắng về nắng gắt hay mưa bão.