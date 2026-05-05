Các sở, ngành, địa phương cần tăng cường kiểm soát thị trường

(GLO)- Sáng 5-5, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế - Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh; Trần Cang - Giám đốc Sở Tài chính; các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dũng Nhân

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, trong quý I, các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, giữ ổn định thị trường, nhất là trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Bính Ngọ; không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá đột biến. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 575 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 26,476 tỷ đồng. Đáng chú ý, số vụ phát hiện, bắt giữ tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2025, phản ánh hiệu quả rõ nét trong công tác phối hợp liên ngành và tăng cường kiểm tra, kiểm soát.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ kinh nghiệm trong thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại của lực lượng Công an. Ảnh: Dũng Nhân

Cùng với đó, việc kiện toàn tổ chức được triển khai đồng bộ. 100% xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo 389 cấp cơ sở và đi vào hoạt động, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý ngay từ địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ các tồn tại, hạn chế trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua.

Nhiều ý kiến cho rằng: Mặc dù số vụ phát hiện, xử lý tăng nhưng phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi; đặc biệt là lợi dụng nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát nhanh để tiêu thụ hàng hóa vi phạm, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát.

Các đại biểu cũng kiến nghị cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng; đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu, thông tin nghiệp vụ; đồng thời, nâng cao năng lực cho lực lượng cấp cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu kiểm soát chặt tình trạng buôn lậu, hàng giả trong mùa du lịch cao điểm sắp tới. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu trong quý II, các sở, ngành, địa phương cần bám sát chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 các cấp, nhất là cấp xã; đồng thời kiện toàn tổ chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Trước bối cảnh diễn ra các sự kiện Năm Du lịch quốc gia và cao điểm du lịch hè, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị các sở, ngành và địa phương cần tăng cường kiểm soát thị trường, đặc biệt là hàng hóa, dịch vụ phục vụ du lịch; kiểm tra, giám sát giá các mặt hàng liên quan đến xăng dầu, vật liệu xây dựng; xử lý nghiêm hành vi khai thác, kinh doanh khoáng sản không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh kiểm tra các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, không để xảy ra tình trạng găm hàng, trục lợi; tăng cường đấu tranh chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

Các lực lượng cần phối hợp chặt chẽ, quản lý theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu dùng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát thị trường, xử lý gian lận thương mại trên không gian mạng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu nâng cao năng lực, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ; kiên quyết xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm, dung túng, bao che cho vi phạm; bảo đảm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả thực chất.

2 tập thể, 6 cá nhân nhận bằng khen của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Ảnh: Dũng Nhân

Dịp này, 2 tập thể và 6 cá nhân đã được nhận bằng khen của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025.