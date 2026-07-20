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Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, tặng quà gia đình chính sách

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 20-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Diên Hồng.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (bên phải) ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của thương binh Nguyễn Trọng Đông. Ảnh: Hà Duy

Theo đó, đoàn đã đến thăm ông Nguyễn Trọng Đông - thương binh suy giảm khả năng lao động trên 81%; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ông Nguyễn Văn Nhương - thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; bà Trương Thị Kiều - vợ liệt sĩ đang hưởng chế độ ưu đãi người có công.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 2 từ trái sang) thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Nhương. Ảnh: Hà Duy

Tại các gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương giáo dục con cháu về lòng yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (bên trái) tặng quà cho bà Trương Thị Kiều (vợ liệt sĩ). Ảnh: Hà Duy

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo người có công và gia đình chính sách, bảo đảm các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

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