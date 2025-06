Cán bộ cựu chiến binh gương mẫu trong học tập và làm theo gương Bác

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam” cho mọi hành động, thời gian qua, ông Chu Xuân toàn luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, ông chủ động xây dựng các mô hình hay, hoạt động thiết thực để vận động hội viên, CCB tham gia.

Đặc biệt, ông Toàn chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mô hình về đảm bảo an ninh trật tự như: “5 không”, “4 không”, "8+1”, “Ánh sáng camera và tiếng kẻng an ninh”. Trên cơ sở đó, các cấp Hội đã giúp đỡ được 68 cá nhân hoàn lương, vận động hội viên đóng góp kinh phí cùng với các ban, ngành đoàn thể lắp đặt 460 camera, 3.800 bóng điện chiếu sáng, bố trí 17 tiếng kẻng an ninh tại các thôn, làng...

Ông Toàn (ngoài cùng bên phải) cùng với các cán bộ cơ sở hội thăm hỏi Rơ Châm Ty (áo vàng, trú tại thôn Bten, xã xã Ia Ròng) là thành viên trong mô hình "8+1" được giúp đỡ hoàn lương

Từ mô hình "Ánh sáng camera và tiếng kẻng an ninh do ông Toàn triển khai, các cơ sở hội đã vận động hội viên đóng góp cùng với các ban, ngành lắp đặt được 460 camera, 3.800 bóng điện chiếu sáng tại nhiều thôn, làng. Ảnh: Hồng Thương

Các cấp Hội đã bố trí 17 kẻng an ninh tại một số thôn làng, góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Hồng Thương

Bên cạnh đó, với vai trò là Chủ tịch Hội CCB huyện, ông Toàn hỗ trợ hội viên, CCB phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Nổi bật là ông thành lập Câu lạc bộ “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” huyện Chư Pưh, mô hình "10 +1” (10 hội viên CCB giúp đỡ 1 hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo) và chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo” để giúp hội viên, CCB được tặng sinh kế, được tiếp cận các nguồn vốn vay, kỹ thuật sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao. Nhờ đó, đến cuối năm 2024, tỷ lệ hội viên nghèo của huyện chỉ còn 0,5% (giảm 10% so với năm 2016) và tỷ lệ hộ khá và giàu tăng lên 45,6% (tăng 1,36% so với cuối năm 2016).

10 năm qua, ông Toàn (bên trái) chỉ đạo các cơ sở hội vận động cán bộ, hội viên có điều kiện giúp hội viên nghèo vay vốn với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi với số tiền trên 2 tỷ đồng và hỗ trợ 1.000 ngày công, trên 5.000 cây giống. Ảnh: Hồng Thương



Ông Toàn (thứ 3 từ trái qua) chỉ đạo các cơ sở hội quan tâm tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và sinh kế cho các hội viên nghèo để tạo động lực vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Phương Dung

10 năm qua, ông chỉ đạo các cơ sở hội vận động cán bộ, hội viên đóng góp 350 triệu đồng cùng với các ban, ngành, đoàn thể của huyện giúp xoá 21 nhà dột nát cho hội viên nghèo với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng. Ảnh: Hồng Thương



Với những đóng góp của mình, ông Toàn nhiều lần được các cấp, ngành khen thưởng, biểu dương vì các thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Riêng 5 năm qua (2020-2024), ông được tặng 24 bằng khen, giấy khen các loại của các bộ, ngành Trung ương và địa phương. Trong đó, tiêu biểu, ông được 9 lần Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào thi đua yêu nước; được Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2019-2024; được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tặng bằng khen đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2018-2022"; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 7 bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và học tập làm theo gương Bác...

Ông Toàn phát biểu tham luận tại Hội nghị nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Cựu Chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông do Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức. Ảnh do nhân vật cung cấp

Ông Toàn (thứ 3 từ phải sang) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Đại hội thi đua yêu nước CCB gương mẫu toàn tỉnh. Ảnh: Phương Dung

Ông Toàn (hàng đầu, thứ 4 từ trái qua) vinh dự là đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII (2024-2029). Ảnh do nhân vật cung cấp

Ông Phạm Mạnh Hùng-Phụ trách Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai-đánh giá: Ông Chu Xuân Toàn là một cán bộ CCB gương mẫu trong thực hiện việc học tập và làm Bác. Những năm qua, ông có nhiều sáng tạo trong việc triển khai các mô hình, hoạt động nhằm tập hợp, thu hút hội viên tham gia và tạo ra nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào kết quả công tác Hội nói chung, trong đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Chư Pưh nói riêng.