Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Hiện chủ đầu tư đang đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đến quý II-2026 hoàn thành và đưa tuyến đường này vào sử dụng.

Nỗ lực vượt khó

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân dài 13,5 km, bề rộng nền đường 20,5 m. Trên tuyến xây 9 chiếc cầu quy mô lớn, với tổng mức đầu tư của dự án hơn 2.674 tỷ đồng; thực hiện từ tháng 4-2022 và hoàn thành trong năm 2026.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Dự án do Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh (BQL) làm chủ đầu tư, thực hiện 2 gói thầu xây lắp, có 14 nhà thầu thi công. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm quy mô lớn, đi qua nhiều địa phương; điều kiện địa hình và địa chất thi công phức tạp, đặc biệt toàn tuyến đi trên nền đất yếu.

Đáng lưu ý là đoạn từ Km1-Km4, tốc độ lún nhanh và mức độ lún lớn, thậm chí có vị trí đã vượt quá thời gian dỡ tải rất lâu, nhưng vẫn còn lún, mất nhiều thời gian xử lý.

Trong bối cảnh đó, BQL yêu cầu các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, vật liệu tại công trường, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công. Lãnh đạo BQL thường xuyên có mặt tại các công trường để vừa kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công, vừa hỗ trợ họ giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Doanh nghiệp có nhu cầu tạm ứng trước vốn đều được BQL đáp ứng, nhưng phải thực hiện đúng cam kết, đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ thuật các hạng mục công trình.

Đặc biệt, bố trí cán bộ kỹ thuật theo dõi tốc độ và mức độ lún trên tuyến đường này, từ đó tính toán và triển khai phương pháp bấc thấm kết hợp với gia tải thích hợp, nhằm đảm bảo công trình đạt chất lượng tốt nhất.

Cùng với đó, BQL còn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát khối lượng, giá thành và xác định khối lượng hoàn thành để thực hiện thanh quyết toán, vừa đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vừa tạo động lực cho các nhà thầu thực hiện tốt dự án.

Đảm bảo tiến độ thi công

Các giải pháp trên được BQL thực hiện nhất quán, xuyên suốt từ lúc khởi công dự án đến nay. Các nhà thầu cũng xác định, việc đảm bảo tốt tiến độ, chất lượng công trình sẽ giảm chi phí đầu vào và tăng uy tín của doanh nghiệp, nên đã dốc toàn lực để thực hiện. Nhờ đồng lòng, tập trung cao, tiến độ các gói thầu đều đảm bảo và vượt kế hoạch.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả tiếp tục tăng tốc thi công. Ảnh: T.Sỹ

Là nhà thầu thi công đoạn từ Km7+70 đến Km13+581, tổng giá trị gói thầu là 700 tỷ đồng, đến nay, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đã đổ cấp phối đá dăm toàn bộ đoạn tuyến, chuẩn bị thảm bê tông nhựa.

Ông Nguyễn Trọng Chung-Chỉ huy trưởng công trình-cho hay: “Chúng tôi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chủ đầu tư, đặc biệt là việc giải quyết nhanh hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán khối lượng công việc đã hoàn thành. Điều đó đã tạo điều kiện rất lớn cho DN thực hiện tốt hợp đồng thi công”.

Cùng chung tinh thần và quyết tâm đó, các nhà thầu khác như: Công ty CP Xây dựng công trình 510, Công ty TNHH Tân Lập, Công ty CP Đại Thiên Trường, Công ty CP Đầu tư và xây dựng 703, Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đức, Công ty TNHH Đinh Phát... cũng đang huy động tối đa nguồn lực, nỗ lực thi công các hạng mục, công trình, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư. Nhờ đó, tiến độ dự án đã được cải thiện từng ngày, khối lượng công việc hoàn thành được thanh quyết toán nhiều hơn.

Ông Ngô Anh Tuấn-Phó Giám đốc BQL-cho biết, đến nay, toàn bộ cầu cống trên tuyến đã hoàn thành. Phần nền đường xử lý đất yếu cũng được đảm bảo; các nhà thầu đã dỡ tải được 10/13,5 km và đang triển khai thi công móng cấp phối đá dăm.

Khối lượng công việc hoàn thành được BQL thanh quyết toán nhanh. Kinh phí tỉnh bố trí cho dự án trong năm 2025 là 291 tỷ đồng đã được giải ngân 250 tỷ đồng, số tiền còn lại sẽ được giải ngân hết trong quý IV này.

Hiện BQL đang theo dõi tình hình thời tiết thời điểm cuối năm 2025 và tiếp tục duy trì công tác quan trắc lún để theo dõi chặt chẽ độ lún còn lại. Dự kiến đầu năm 2026 sẽ tiến hành thảm bê tông nhựa và hoàn thiện tuyến đường vào quý II-2026.