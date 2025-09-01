Cát Tiến: Vóc dáng mới từ lợi thế biển và giao thông

(GLO)- Những năm gần đây, xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) thu hút nhiều nhà đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng khang trang, hiện đại. Đây là nền tảng để phát triển kinh tế, nhất là du lịch biển và du lịch nghỉ dưỡng.

Vóc dáng mới

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xã Cát Tiến có bờ biển trải dài từ Phú Hậu đến Hóa Lạc; trong đó, nhiều bãi biển đẹp, thơ mộng với bờ cát mịn, núi đá lấn ra biển và vũng, vịnh nhỏ kín gió như: Trung Lương, Vĩnh Hội, Tân Thanh, Chánh Oai…

Không gian bãi biển-đồi cát-mũi đá tạo lợi thế để hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm đa dạng như: cắm trại, ngắm bình minh, tổ chức lễ hội, trò chơi ngoài trời...

Tỉnh lộ 639 kết nối xã Cát Tiến với các khu đô thị biển phía Đông tỉnh, mở ra cơ hội phát triển du lịch cho địa phương. Ảnh: Nguyễn Dũng

Cát Tiến còn có lợi thế về hệ thống giao thông, khi nhiều tuyến đường trọng điểm đi qua địa bàn như QL 19B, tỉnh lộ 639, đường trục Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội nối dài, đường Cát Tiến-Diêm Vân.

Những tuyến đường huyết mạch này giúp Cát Tiến dễ dàng kết nối với Cảng Hàng không Phù Cát, KKT Nhơn Hội và mạng lưới đô thị-cảng biển phía Đông tỉnh. Điều này mở ra cơ hội lớn để Cát Tiến phát triển thương mại-dịch vụ, hoạt động logistics và du lịch.

Theo ông Lê Duy Lân-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Trung Hội, chủ đầu tư khu du lịch Trung Lương và khu nghỉ dưỡng Crown Retreat Quy Nhơn (xã Cát Tiến), tuyến đường ven biển ĐT 639 là sự đầu tư vượt ngoài mong đợi, tạo tiền đề thu hút nhiều doanh nghiệp du lịch về Cát Tiến đầu tư.

Giao thông thuận lợi tạo điều kiện để các doanh nghiệp yên tâm hơn trong đầu tư, phát triển các điểm du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, khai thác hết tiềm năng, lợi thế bờ biển đẹp, hoang sơ của Cát Tiến.

Xã Cát Tiến có bờ biển dài, nhiều bãi biển và đồi núi ven biển nguyên sơ, thơ mộng. Ảnh: M.N

Ông Đặng Thanh Vũ-Trưởng thôn Phương Phi-chia sẻ: Thôn có hơn 600 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu. Khoảng 5 năm trở lại đây, người dân địa phương dần chuyển đổi nghề theo hướng dịch vụ và ngành nghề phi nông nghiệp.

Nhiều hộ chuyển sang kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống, mua bán đặc sản biển; kinh doanh dịch vụ vận tải du lịch. Nhờ đó, thu nhập người dân ngày một tăng cao.

Ông Võ Văn Trịnh-Chủ tịch UBND xã Cát Tiến-cho hay: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2035 và quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội đều xác định Cát Tiến đảm nhận chức năng dịch vụ, du lịch; phục vụ phát triển KKT Nhơn Hội nói riêng và toàn tỉnh nói chung.

Căn cứ quy hoạch này, Cát Tiến được xây dựng theo định hướng đô thị du lịch biển có mật độ trung bình, trên cơ sở bảo tồn, tôn tạo hệ sinh thái tự nhiên, xây dựng công viên du lịch biển cấp vùng.

Các khu vực lân cận của Cát Tiến cũng được quy hoạch, xây dựng gồm khu dân cư đô thị dọc đường trục KKT Nhơn Hội nối dài về phía Tây và khu đô thị du lịch sinh thái phía Nam sông Cây Bông.

Vươn mình phát triển

Thời gian qua, xã Cát Tiến đã trở thành trung tâm của tam giác du lịch gồm Cảng Hàng không Phù Cát-KKT Nhơn Hội-cửa biển Đề Gi.

Nhiều nhà đầu tư tập trung về Cát Tiến xây dựng hạ tầng, triển khai các dự án khu đô thị, khu du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh như: Khu du lịch Trung Lương, khu nghỉ dưỡng Crown Retreat Quy Nhơn, khu du lịch Maia Quy Nhơn Beach Resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay, khu tâm linh Phật pháp Linh Phong, Thiền viện Thiên Hưng…

Theo ông Võ Văn Trịnh, để xứng tầm trung tâm tam giác du lịch phía Đông của tỉnh, xã Cát Tiến đã và đang quy hoạch các công trình dịch vụ, thương mại, khách sạn cao tầng tiếp giáp bãi biển Trung Lương, dọc đường trục KKT Nhơn Hội nối dài.

Ngoài ra, quy hoạch quỹ đất hỗn hợp, thương mại, dịch vụ, chung cư cao tầng… tại khu vực xung quanh nút giao đường trục KKT Nhơn Hội và QL 19B. Đến nay, một số dự án, công trình đã thành hình, tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho địa phương như dự án Central Avenue Quy Nhơn và dự án Imperial Oasis…

Nhiều khu đô thị đang hình thành, tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho xã Cát Tiến.

﻿Ảnh: M.N

Đặc biệt, tháng 4-2025, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điểm dừng chân ngắm cảnh phía Nam đèo Vĩnh Hội với tổng vốn đầu tư lên đến 25 tỷ đồng.

Dự án được quy hoạch thành khu dịch vụ phục vụ cộng đồng và du khách; bao gồm các hạng mục như: công trình biểu tượng, cầu ngắm cảnh, khu dịch vụ giải khát, lưu niệm và khu vệ sinh công cộng.

“Các dự án trên địa bàn xã thu hút nguồn vốn đầu tư lớn, góp phần phát triển KT-XH địa phương. Ngoài ra, các khu du lịch, nghỉ dưỡng hoạt động sôi nổi, lượng khách về địa phương tăng cao, giúp các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch hoạt động hiệu quả và tạo việc làm ổn định cho lao động tại địa phương. Xã khuyến khích người dân mở các cơ sở dịch vụ phục vụ ăn uống, lưu trú và hình thành điểm du lịch thân thiện để tạo dấu ấn cho du khách gần xa”, ông Võ Văn Trịnh cho hay.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng-Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiến, các tuyến giao thông đi qua địa bàn xã, nhất là tuyến ven biển ĐT 639 mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch cho Cát Tiến với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị. Thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của tỉnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư để phát huy tối đa lợi thế tuyến biển.

Ngoài ra, xã tập trung công tác quy hoạch đô thị ven biển theo hướng kết nối đô thị vệ tinh, đô thị thành phần tạo sự lan tỏa và liên kết vùng. Nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm du lịch như: khu du lịch Trung Lương, khu nghỉ dưỡng Crown Retreat Quy Nhơn, khu tâm linh Phật pháp Linh Phong, Thiền viện Thiên Hưng, khu làng dịch vụ và ẩm thực The THON… để phát triển dịch vụ, du lịch biển.