Giúp Siu Diệu chữa bệnh, viết tiếp giấc mơ đến lớp

(GLO)- Mới 9 tuổi, cô bé Siu Diệu ở làng Doắch, xã Ia Pia đang từng ngày chống chọi với căn bệnh u não quái ác. Đôi chân yếu ớt, hành trình chữa bệnh còn dài, nhưng em vẫn ấp ủ ước mơ được cắp sách đến trường cùng bạn bè.

Em Siu Diệu bên bà ngoại Siu Lới. Ảnh: P.D

Siu Diệu lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Cha mẹ ly hôn, mẹ rời làng ra tận tỉnh Ninh Bình mưu sinh, cả năm trời mới có dịp về thăm con. Em sống cùng bà ngoại Siu Lới-63 tuổi, sức khỏe yếu, đôi mắt mờ đục vì tuổi tác.

Trong căn nhà nhỏ ở làng Doắch, hai bà cháu nương tựa vào nhau, sống bằng chút hỗ trợ của người thân và bà con trong làng. Cuộc sống vốn đã chật vật, bệnh tật lại bất ngờ ập đến với em.

Cuối năm học lớp 3, Diệu thường xuyên bị những cơn đau đầu hành hạ. “Lúc đầu em đau ít, sau thì nhiều lắm. Em chóng mặt, buồn nôn, mất thăng bằng và nhìn bị mờ”-Diệu kể với giọng nhỏ nhẹ, ngắt quãng.

Khi cơn đau ngày càng dữ dội, bà Siu Lới lo lắng tìm cách liên lạc với mẹ của Diệu. Cả gia đình, anh em, họ hàng gom góp từng đồng, đưa em đi bệnh viện. Sau nhiều lần thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán Diệu bị u não thất IV, cần phải phẫu thuật gấp.

Đầu tháng 8-2025, Siu Diệu được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) để phẫu thuật. Ca mổ thành công giúp em thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng hành trình hồi phục phía trước vẫn còn rất dài.

Diệu cần tiếp tục xạ trị theo phác đồ, trong khi gia cảnh lại quá khó khăn. Nhà nghèo, thuốc men tốn kém, bà ngoại tuổi cao, lại không biết chữ, nên việc theo dõi thuốc men, tái khám cho cháu gặp muôn vàn trở ngại.

Đôi chân nhỏ bé của Diệu giờ gần như mất cảm giác, có dấu hiệu teo cơ. Từ một cô bé nhanh nhẹn, thích chạy nhảy, nô đùa cùng bạn bè, giờ em chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ bà ngoại đỡ đần. Ngày nào cũng vậy, người bà tần tảo ấy lại lặng lẽ lau người, xoa bóp đôi chân bé nhỏ cho cháu, mong cháu sớm hồi phục.

Cô Siu H’Quyên-giáo viên chủ nhiệm lớp 3, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (xã Ia Pia) xúc động kể: “Siu Diệu có tên trong danh sách lên lớp 4, nhưng vì bệnh nên không thể đến trường. Em vẫn giữ sách vở bên mình, thỉnh thoảng mở ra đọc. Em nói nhớ cô, nhớ bạn, nhớ lớp lắm, chỉ mong sớm khỏi để được đi học lại”.

Thấu hiểu hoàn cảnh éo le của học trò nhỏ, ngày 3-11, Liên đội Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt đã phát động phong trào ủng hộ Quỹ “Vì bạn nghèo”, kêu gọi toàn thể học sinh và giáo viên cùng chung tay giúp đỡ em Siu Diệu. Đến chiều 4-11, nhà trường đã quyên góp được hơn 11 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm yêu thương của thầy cô, bạn bè và người dân địa phương.

Thầy Trần Hà Thanh-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt-chia sẻ: “Nhà trường đã thống nhất trích một phần số tiền để mua nhu yếu phẩm, đồ ăn hằng ngày gửi tặng hai bà cháu. Phần còn lại dành để hỗ trợ em Diệu khi đi khám và điều trị bệnh. Chúng tôi mong sẽ có thêm nhiều tấm lòng cùng chung tay giúp em sớm trở lại trường lớp”.

Ca mổ thành công đã giúp em Siu Diệu thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng hành trình hồi phục phía trước vẫn còn rất dài. Ảnh: P.D

Ông Kpuih Bum-Trưởng thôn Doắch-cho biết: “Gia đình cháu Diệu rất khó khăn. Bà con trong làng đã cố gắng vận động, hỗ trợ phần nào, nhưng chi phí chữa trị, thuốc men và tái khám còn dài lắm. Chúng tôi chỉ mong có thêm nhiều tấm lòng nhân ái cùng chung tay giúp đỡ để hai bà cháu vượt qua giai đoạn khó khăn, cháu Diệu sớm khỏe mạnh”.

Giờ đây, điều ước của Siu Diệu là có một chiếc xe tập đi để mỗi ngày cùng bà luyện đôi chân yếu ớt; có thêm tiền đi tái khám, mua thuốc, tránh biến chứng nặng hơn.

Ước mơ của Diệu là được đi học trở lại, được tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Trong đôi mắt trong veo của cô bé 9 tuổi ấy, niềm hy vọng chưa bao giờ tắt. Chỉ cần thêm một chút yêu thương, một bàn tay đưa ra, biết đâu phép màu sẽ đến để Siu Diệu có thể trở lại trường, viết tiếp giấc mơ còn dang dở…