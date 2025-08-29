Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Ước mơ chinh phục giảng đường đại học của cậu học trò mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Dù mang trong mình căn bệnh viêm khớp thiếu niên hệ thống, di chuyển khó khăn nhưng cậu học trò mồ côi Nguyễn Song Nguyên (thôn An Cửu, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn vượt khó chinh phục giảng đường đại học.

Từ nhỏ, Nguyễn Song Nguyên đã mắc căn bệnh viêm khớp thiếu niên hệ thống, di chuyển khó khăn, sinh hoạt hằng ngày phải có người giúp đỡ. Đây là căn bệnh hiếm gặp và rất nghiêm trọng của viêm khớp tự phát thiếu niên (JIA), gây viêm không chỉ ở khớp mà còn toàn thân, ảnh hưởng đến các cơ quan như gan, phổi, tim và hạch.

80b7dc1645a8cdf694b9.jpg
Hàng ngày, Nguyên phải chống chọi với căn bệnh viêm khớp thiếu niên hệ thống.
﻿Ảnh: T.D

Nhắc nhớ về những ngày “chiến đấu” với căn bệnh này, Nguyên xúc động: “Bệnh biểu hiện bằng sốt cơn, phát ban, sưng hạch và các triệu chứng viêm khớp. Mỗi tháng, cha mẹ phải đều đặn đưa em vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) để điều trị với chi phí lên tới hàng chục triệu đồng. Khó khăn là vậy nhưng không thể cản trở được đam mê con chữ và ước mơ theo đuổi tri thức của em. Em đã nỗ lực đến trường để hiện thực hóa ước mơ bước chân vào giảng đường đại học”.

Hạnh phúc vỡ òa sau hành trình vất vả, năm 2022, Nguyên xuất sắc đậu vào ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Quy Nhơn. Tuy nhiên, hành trình chinh phục giảng đường đại học của Nguyên trở nên chông gai hơn khi bệnh của em trở nặng. Lúc này, Nguyên đang là sinh viên năm thứ 2.

“Bệnh trở nặng khiến em phải dừng học. Các khớp chân bắt đầu co cứng không thể tự đi lại. Trong thời gian 1 năm ở nhà điều trị, có lúc em tuyệt vọng, lúc nào cũng nghĩ rằng giấc mơ đại học của mình đã khép lại và bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho cha mẹ”-Nguyên tâm sự.

Nguyên nhớ như in khoảng thời gian năm 2024 khi ba em đi khắp nơi để tìm kiếm hy vọng cứu con. Gia tài tích cóp của gia đình lần lượt bán đi, kể cả căn nhà khang trang. Cả gia đình dọn vào 1 căn nhà nhỏ hơn, sâu trong hẻm để ở.

Nhờ kiên trì thuốc men và vật lý trị liệu, sức khỏe Nguyên dần ổn định. Em có thể quay lại trường hoàn thành giấc mơ còn dang dở. Trường Đại học Quy Nhơn cũng đã miễn giảm học phí, miễn tiền thuê ký túc xá cho Nguyên.

Những tưởng khó khăn sẽ qua đi nhưng nào ngờ, khi năm học mới 2025-2026 đang cận kề, cha mẹ chưa kịp đưa Nguyên tựu trường đã lần lượt ra đi mãi mãi.

2c8e46fcd3425b1c0253.jpg
Cha mẹ lần lượt qua đời trong những ngày Nguyên chuẩn bị quay lại giảng đường tiếp tục
﻿năm học mới 2025-2026. Ảnh: T.D

Căn bệnh ung thư quái ác đã đột ngột lấy đi sự sống của ba em. Dù bệnh đã di căn, ba của Nguyên vẫn phải can thiệp phẫu thuật vì khối u gây tắc ruột. Sau ca mổ, sức khỏe tưởng chừng hồi phục, nào ngờ, bệnh trở nặng, rồi ông trút hơi thở cuối cùng.

Tang lễ cha vừa xong, mẹ của Nguyên vì không vượt qua được nỗi đau đã bất ngờ tăng huyết áp, khó thở, được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. “Chỉ trong vòng 3 ngày, em phải liên tiếp chịu nỗi đau mất cha, mất mẹ. Em như mất đi tất cả”-Nguyên nghẹn ngào nói.

Trong căn nhà nhỏ nghi ngút khói hương, người anh trai Nguyễn Bình Phương (30 tuổi) trở thành chỗ dựa duy nhất của Nguyên. Anh đang làm việc tại một công ty xây dựng và thường xuyên phải đi công trình xa. Vì vậy, anh Phương luôn lo lắng không thể vừa mưu sinh, vừa chăm sóc em trai bệnh tật.

“Em tôi tay chân ngày càng co quắp, việc đi lại, sinh hoạt rất khó. Con đường tương lai của em còn rất dài, tôi chỉ mong mình đủ sức khỏe để đồng hành cùng em, trả nốt khoản nợ cha mẹ vay mượn để chữa bệnh”-anh Phương bộc bạch.

d7649e4507fb8fa5d6ea.jpg
Mồ côi cha mẹ, Nguyên (bên trái ảnh) được anh trai Nguyễn Bình Phương chăm sóc, cổ vũ trên con đường chiến đấu với bệnh tật và tiếp tục nuôi ước mơ chinh phục giảng đường đại học. Ảnh: T.D

Dù bản thân hàng ngày vẫn phải vật lộn với bệnh tật, song Nguyên vẫn quyết tâm trở lại giảng đường đại học. “Em tự nhủ phải học thật tốt để không phụ lòng cha mẹ. Ước mơ của em là sớm tốt nghiệp và có một công việc ổn định và có thể tự nuôi sống bản thân, bớt gánh nặng cho anh trai”-Nguyên nêu quyết tâm.

Ông Lê Anh Duy-Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc-cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình của Nguyên rất éo le, em lại thường xuyên đau ốm nên thời gian tới sẽ rất vất vả. Chính quyền và xóm giềng đang quan tâm, động viên, kết nối với nhà hảo tâm để giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục vững bước trên hành trình chinh phục giảng đường đại học”.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao kỹ năng và giá trị sống cho trẻ

Nâng cao kỹ năng và giá trị sống cho trẻ

Giáo dục

(GLO)- Mới đây, chương trình “Vì con cần có mẹ” do Trung tâm Kỹ năng sống SDEE (trụ sở ở phường Quy Nhơn Nam) tổ chức đã mang đến trải nghiệm ý nghĩa cho nhiều phụ huynh và học sinh khối Tiểu học và THCS.

Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Đồng bộ, hiệu quả, bền vững

Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Đồng bộ, hiệu quả, bền vững

Giáo dục

(GLO)-Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, các địa phương ở Gia Lai đã chủ động rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, khoa học. Việc đổi tên các cơ sở giáo dục được triển khai đồng bộ, kết hợp nâng cấp cơ sở vật chất, phân bổ giáo viên… nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Thời sự - Bình luận

Một trong những vấn đề được quan tâm thời gian gần đây là sau khi tiến hành sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp thì nhiều cán bộ, chuyên viên phụ trách mảng văn hóa - xã hội tại các phòng ban cấp xã không có chuyên môn về giáo dục.

Hơn 700 đơn vị trường học được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học

Hơn 700 đơn vị trường học được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sáng 6-8, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viettel Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý trường học, nền tảng dạy học trực tuyến, học bạ số và triển khai "Bình dân học vụ số" cho giáo viên, học sinh, học viên các đơn vị giáo dục ở phía Tây tỉnh.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh chính là ngôi nhà thứ hai-nơi chuẩn bị hành trang và chắp cánh ước mơ để các em học sinh DTTS như Rơ Lan Siu Sỷ và Siu Huệ vững bước vào tương lai. Ảnh: T.D

Những nữ sinh Jrai vượt khó nuôi ước mơ trở thành cô giáo nơi đại ngàn

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ước mơ trở thành cô giáo vùng cao, nhiều nữ sinh người Jrai ở Gia Lai đã không ngừng nỗ lực học tập suốt 12 năm đèn sách, vượt lên hoàn cảnh khó khăn. Thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chính là “trái ngọt” cho hành trình đầy nghị lực của các em.

Câu lạc bộ Tiếng Việt - nơi gắn kết tình bạn đẹp của sinh viên Việt - Lào

Câu lạc bộ Tiếng Việt - nơi gắn kết tình bạn đẹp của sinh viên Việt - Lào

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Không chỉ là nơi rèn luyện tiếng Việt, câu lạc bộ Tiếng Việt QNU (thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn) còn là cầu nối gắn kết tình bạn đẹp giữa sinh viên hai nước Việt - Lào; góp phần thắt chặt tình hữu nghị, sẻ chia trong sáng, chân thành của sinh viên hai nước.

Xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ cho trẻ em dân tộc thiểu số

Xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ cho trẻ em dân tộc thiểu số

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Dự án “Giáo viên mầm non áp dụng kiến thức và kỹ năng giảng dạy tạo môi trường học giàu ngôn ngữ cho trẻ” tại Gia Lai là dự án hướng đến nâng cao năng lực của giáo viên trong việc xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ tại các trường mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại diện nhóm cựu học sinh niên khóa 1997-2000 tặng học bổng cho học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê). Ảnh: M.N

Tri ân mái trường xưa

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Với mỗi cựu học sinh, mái trường xưa là mảng ký ức không thể phai mờ. Vì thế, nhiều cựu học sinh đã trở về mái trường xưa để tri ân bằng những việc làm thiết thực. Những hoạt động ý nghĩa ấy đã viết tiếp câu chuyện đẹp về tình người, lòng biết ơn và truyền thống “tôn sư trọng đạo”.

Tăng tính tự chủ, sáng tạo của địa phương trong quản lý giáo dục - đào tạo

Tăng tính tự chủ, sáng tạo của địa phương trong quản lý giáo dục - đào tạo

Chuyện trường, chuyện lớp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 142/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị định số 143/2025/NĐ-CP quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

null