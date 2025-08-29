Ước mơ chinh phục giảng đường đại học của cậu học trò mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo

Từ nhỏ, Nguyễn Song Nguyên đã mắc căn bệnh viêm khớp thiếu niên hệ thống, di chuyển khó khăn, sinh hoạt hằng ngày phải có người giúp đỡ. Đây là căn bệnh hiếm gặp và rất nghiêm trọng của viêm khớp tự phát thiếu niên (JIA), gây viêm không chỉ ở khớp mà còn toàn thân, ảnh hưởng đến các cơ quan như gan, phổi, tim và hạch.

Hàng ngày, Nguyên phải chống chọi với căn bệnh viêm khớp thiếu niên hệ thống.

﻿Ảnh: T.D

Nhắc nhớ về những ngày “chiến đấu” với căn bệnh này, Nguyên xúc động: “Bệnh biểu hiện bằng sốt cơn, phát ban, sưng hạch và các triệu chứng viêm khớp. Mỗi tháng, cha mẹ phải đều đặn đưa em vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) để điều trị với chi phí lên tới hàng chục triệu đồng. Khó khăn là vậy nhưng không thể cản trở được đam mê con chữ và ước mơ theo đuổi tri thức của em. Em đã nỗ lực đến trường để hiện thực hóa ước mơ bước chân vào giảng đường đại học”.

Hạnh phúc vỡ òa sau hành trình vất vả, năm 2022, Nguyên xuất sắc đậu vào ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Quy Nhơn. Tuy nhiên, hành trình chinh phục giảng đường đại học của Nguyên trở nên chông gai hơn khi bệnh của em trở nặng. Lúc này, Nguyên đang là sinh viên năm thứ 2.

“Bệnh trở nặng khiến em phải dừng học. Các khớp chân bắt đầu co cứng không thể tự đi lại. Trong thời gian 1 năm ở nhà điều trị, có lúc em tuyệt vọng, lúc nào cũng nghĩ rằng giấc mơ đại học của mình đã khép lại và bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho cha mẹ”-Nguyên tâm sự.

Nguyên nhớ như in khoảng thời gian năm 2024 khi ba em đi khắp nơi để tìm kiếm hy vọng cứu con. Gia tài tích cóp của gia đình lần lượt bán đi, kể cả căn nhà khang trang. Cả gia đình dọn vào 1 căn nhà nhỏ hơn, sâu trong hẻm để ở.

Nhờ kiên trì thuốc men và vật lý trị liệu, sức khỏe Nguyên dần ổn định. Em có thể quay lại trường hoàn thành giấc mơ còn dang dở. Trường Đại học Quy Nhơn cũng đã miễn giảm học phí, miễn tiền thuê ký túc xá cho Nguyên.

Những tưởng khó khăn sẽ qua đi nhưng nào ngờ, khi năm học mới 2025-2026 đang cận kề, cha mẹ chưa kịp đưa Nguyên tựu trường đã lần lượt ra đi mãi mãi.

Cha mẹ lần lượt qua đời trong những ngày Nguyên chuẩn bị quay lại giảng đường tiếp tục

﻿năm học mới 2025-2026. Ảnh: T.D

Căn bệnh ung thư quái ác đã đột ngột lấy đi sự sống của ba em. Dù bệnh đã di căn, ba của Nguyên vẫn phải can thiệp phẫu thuật vì khối u gây tắc ruột. Sau ca mổ, sức khỏe tưởng chừng hồi phục, nào ngờ, bệnh trở nặng, rồi ông trút hơi thở cuối cùng.

Tang lễ cha vừa xong, mẹ của Nguyên vì không vượt qua được nỗi đau đã bất ngờ tăng huyết áp, khó thở, được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. “Chỉ trong vòng 3 ngày, em phải liên tiếp chịu nỗi đau mất cha, mất mẹ. Em như mất đi tất cả”-Nguyên nghẹn ngào nói.

Trong căn nhà nhỏ nghi ngút khói hương, người anh trai Nguyễn Bình Phương (30 tuổi) trở thành chỗ dựa duy nhất của Nguyên. Anh đang làm việc tại một công ty xây dựng và thường xuyên phải đi công trình xa. Vì vậy, anh Phương luôn lo lắng không thể vừa mưu sinh, vừa chăm sóc em trai bệnh tật.

“Em tôi tay chân ngày càng co quắp, việc đi lại, sinh hoạt rất khó. Con đường tương lai của em còn rất dài, tôi chỉ mong mình đủ sức khỏe để đồng hành cùng em, trả nốt khoản nợ cha mẹ vay mượn để chữa bệnh”-anh Phương bộc bạch.

Mồ côi cha mẹ, Nguyên (bên trái ảnh) được anh trai Nguyễn Bình Phương chăm sóc, cổ vũ trên con đường chiến đấu với bệnh tật và tiếp tục nuôi ước mơ chinh phục giảng đường đại học. Ảnh: T.D

Dù bản thân hàng ngày vẫn phải vật lộn với bệnh tật, song Nguyên vẫn quyết tâm trở lại giảng đường đại học. “Em tự nhủ phải học thật tốt để không phụ lòng cha mẹ. Ước mơ của em là sớm tốt nghiệp và có một công việc ổn định và có thể tự nuôi sống bản thân, bớt gánh nặng cho anh trai”-Nguyên nêu quyết tâm.

Ông Lê Anh Duy-Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc-cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình của Nguyên rất éo le, em lại thường xuyên đau ốm nên thời gian tới sẽ rất vất vả. Chính quyền và xóm giềng đang quan tâm, động viên, kết nối với nhà hảo tâm để giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục vững bước trên hành trình chinh phục giảng đường đại học”.