147 phạm nhân tại Trại giam Kim Sơn được đặc xá dịp 2/9

BẢO LONG
(GLO)- Sáng 1-9, Trại giam Kim Sơn (Cục C10, Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước đối với 147 phạm nhân đang chấp hành án tại đây.

Theo Trại giam Kim Sơn, những phạm nhân được đặc xá đợt này đều có quá trình cải tạo tiến bộ, đã chấp hành tối thiểu 1/3 thời gian đối với bản án có thời hạn; chấp hành tốt nội quy trại giam, hoàn thành nghĩa vụ thi hành án dân sự và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ được các cơ quan chức năng thực hiện thận trọng, khách quan, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng đối tượng và quy định của pháp luật.

img-3064.jpg
Các phạm nhân tại Trại giam Kim Sơn nhận quyết định của Chủ tịch nước về tha tù trước thời hạn. Ảnh: Bảo Long

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trần Văn Tỉnh-Phó Giám thị phụ trách Trại giam Kim Sơn chúc mừng các phạm nhân được đặc xá, đồng thời nhấn mạnh: Sau khi trở về gia đình và địa phương, mỗi người cần tiếp tục phấn đấu, chấp hành nghiêm pháp luật, quy định của địa phương; quyết tâm từ bỏ những thói hư, tật xấu, khắc phục lỗi lầm quá khứ, vượt qua mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, tích cực lao động sản xuất để xây dựng cuộc sống mới.

Đại diện các phạm nhân được đặc xá bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, sự khoan hồng của pháp luật cùng sự quan tâm giúp đỡ của Ban Giám thị và cán bộ Trại giam; hứa sẽ chấp hành tốt pháp luật, quy định của địa phương và phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội.

img-3081.jpg
Các phạm nhân nhận căn cước công dân. Ảnh: Bảo Long

Trong thời gian chờ quyết định đặc xá, Trại giam Kim Sơn đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới, đồng thời làm thủ tục cấp thẻ căn cước, hỗ trợ sim điện thoại. Trại giam cũng bố trí phương tiện đưa các phạm nhân ở xa đến nơi thuận tiện đón xe trở về nhà.

