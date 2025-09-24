Tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải giúp bảo vệ sức khỏe răng miệng, giảm nguy cơ viêm nhiễm

(GLO)- Việc tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe răng miệng, mà còn góp phần giảm nguy cơ viêm nhiễm-yếu tố gắn liền với hàng loạt bệnh mãn tính và chứng mất trí nhớ.

Đây là một nghiên cứu mới công bố trên Journal of Periodontology.

Các nhà khoa học quốc tế đã tiến hành khám nha khoa, xét nghiệm máu và phân tích chế độ ăn uống của 200 người tham gia tại Vương quốc Anh. Theo đó, những người ít tuân thủ chế độ ăn Địa Trung Hải và tiêu thụ nhiều thịt đỏ thường có tình trạng viêm nướu nghiêm trọng hơn, kèm theo nồng độ cao các dấu ấn viêm trong máu như interleukin-6 và C-reactive protein.

Dầu ô liu và cá là những thực phẩm nổi bật trong chế độ ăn Địa Trung Hải.

“Nồng độ các chỉ dấu viêm cao đồng nghĩa với phản ứng viêm mạnh mẽ hơn, dẫn tới bệnh nướu răng trầm trọng hơn và ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể”-Giáo sư Luigi Nibali thuộc Đại học King’s College London (Anh)-cho biết.

Tiến sĩ Andrew Freeman-Giám đốc Phòng ngừa và Chăm sóc tim mạch tại National Jewish Health (Denver, Mỹ), chia sẻ: “Chúng ta đã biết từ lâu rằng sức khỏe nướu răng có liên hệ chặt chẽ với bệnh tim mạch. Viêm nhiễm mạn tính không chỉ phá hỏng mạch máu, dẫn tới suy thận, tổn thương phổi, gan, não mà còn là nguyên nhân gây sa sút trí tuệ mạch máu - dạng suy giảm nhận thức phổ biến thứ hai sau Alzheimer”.

Tình trạng viêm kéo dài có thể khiến hệ miễn dịch mất kiểm soát, tấn công tim và các cơ quan khác, đồng thời thúc đẩy tình trạng kháng insulin, rối loạn chức năng tế bào - con đường dẫn đến tiểu đường tuýp 2 và bệnh gan nhiễm mỡ.

Tiến sĩ Andrew Freeman nhấn mạnh: “Rõ ràng, khi ăn một chế độ dựa nhiều vào thực vật, như chế độ ăn Địa Trung Hải, mức độ viêm sẽ giảm xuống đáng kể”.

Nhiều nghiên cứu cũng từng chỉ ra chế độ ăn Địa Trung Hải giúp giảm nguy cơ tiểu đường, cholesterol cao, sa sút trí nhớ, trầm cảm và ung thư vú. Đặc biệt, chế độ này cũng gắn liền với xương chắc khỏe và trái tim bền bỉ.

Theo đó, chế độ ăn Địa Trung Hải có thực phẩm chủ đạo là rau củ quả tươi, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, hạt, một ít hạt khô. Chất béo lành mạnh ưu tiên dầu ô liu nguyên chất, hầu như không dùng bơ hay mỡ động vật. Chế độ ăn này có lượng thịt đỏ rất hạn chế, chủ yếu để tăng hương vị, trong khi khuyến khích sử dụng các loại cá giàu omega-3. Trứng, sữa, thịt gia cầm ăn với lượng nhỏ hơn nhiều so với chế độ ăn phương Tây. Riêng đường và thực phẩm tinh chế chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt.