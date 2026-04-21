Trung đoàn 38 và xã Ya Hội ký kết quy chế phối hợp kết nghĩa

(GLO)- Ngày 20-4, UBND xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) và Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp kết nghĩa.

Dự buổi lễ có Đại tá Đỗ Đức Tùng, Phó Chính ủy Sư đoàn 2; Thượng tá Ngô Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 38; Thượng tá Đoàn Đức Khánh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ya Hội cùng đại diện các phòng, ban của xã.

Toàn cảnh lễ ký kết quy chế phối hợp kết nghĩa giữa Trung đoàn 38 và xã Ya Hội. Ảnh: ĐVCC

Theo quy chế kết nghĩa, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế- xã hội, tình hình địa bàn, nhiệm vụ của mỗi bên; xây dựng, ban hành các văn bản phối hợp làm công tác dân vận, thanh niên tình nguyện, thực hiện Đề án 57, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế trên địa bàn xã Ya Hội; phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; phối hợp xây dựng nông thôn mới, tham gia phát triển kinh tế-xã hội; phối hợp giữ gìn an ninh trật tự và quốc phòng địa phương; phối hợp trong hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

Đại diện 2 đơn vị ký kết quy chế phối hợp kết nghĩa. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Đoàn cơ sở Trung đoàn 38 và Đoàn xã Ya Hội; Hội Phụ nữ Trung đoàn 38 và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ya Hội cũng ký giao ước kết nghĩa, phối hợp hoạt động.

Đoàn xã Tuy Phước kết nghĩa với Đoàn xã Cửu An

(GLO)- Ngày 18-4, Ban Chấp hành Đoàn xã Tuy Phước và Ban Chấp hành Đoàn xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ kết nghĩa. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam hai xã Tuy Phước và Cửu An.

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

