Trung đoàn 38 và xã Ya Hội ký kết quy chế phối hợp kết nghĩa

Dự buổi lễ có Đại tá Đỗ Đức Tùng, Phó Chính ủy Sư đoàn 2; Thượng tá Ngô Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 38; Thượng tá Đoàn Đức Khánh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ya Hội cùng đại diện các phòng, ban của xã.

Toàn cảnh lễ ký kết quy chế phối hợp kết nghĩa giữa Trung đoàn 38 và xã Ya Hội. Ảnh: ĐVCC

Theo quy chế kết nghĩa, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế- xã hội, tình hình địa bàn, nhiệm vụ của mỗi bên; xây dựng, ban hành các văn bản phối hợp làm công tác dân vận, thanh niên tình nguyện, thực hiện Đề án 57, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế trên địa bàn xã Ya Hội; phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; phối hợp xây dựng nông thôn mới, tham gia phát triển kinh tế-xã hội; phối hợp giữ gìn an ninh trật tự và quốc phòng địa phương; phối hợp trong hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

Đại diện 2 đơn vị ký kết quy chế phối hợp kết nghĩa. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Đoàn cơ sở Trung đoàn 38 và Đoàn xã Ya Hội; Hội Phụ nữ Trung đoàn 38 và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ya Hội cũng ký giao ước kết nghĩa, phối hợp hoạt động.