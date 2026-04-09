Triệt phá hoạt động lợi dụng “tà đạo” nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

QUÝ HIỀN
(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục kết luận điều tra, chuyển hồ sơ, vật chứng của vụ án “Phá hoại chính sách đoàn kết” đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị truy tố 4 đối tượng Rôh, Thông, Di và Đinh Yum.

Ngày 9-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang hoàn tất thủ tục kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án “Phá hoại chính sách đoàn kết” đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị truy tố 4 đối tượng gồm: Rôh (SN 1963, làng Kon Brung, xã Ayun), Thông (SN 1992, làng Tơ Drăh, xã Bờ Ngoong), Di (tức Siu Di, SN 1941, làng Ar Quát, xã Lơ Pang) và Đinh Yum (SN 1963, làng Tơ Drăh, xã Bờ Ngoong). Trong đó, Di và Đinh Yum hiện ở nước ngoài, bị đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt theo quy định pháp luật.

Các đối tượng: Rôh , Thông , Di và Đinh Yum.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019, hai đối tượng Fulro lưu vong là Di và Đinh Yum đã móc nối, chỉ đạo các phần tử cốt cán trong nước tổ chức hoạt động nhằm phục hồi lực lượng, hướng tới mục tiêu ly khai, thành lập "nhà nước riêng" cho người Bahnar tại khu vực Tây Nguyên.

Từ năm 2023 đến nay, các đối tượng gia tăng hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức tự xưng "Bahnar Đêga Kon Kông", đồng thời thu thập danh sách gửi ra nước ngoài nhằm phục vụ việc kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài.

Dưới sự chỉ đạo từ bên ngoài, các đối tượng trong nước, trong đó có Rôh và Thông, đã tích cực phát triển lực lượng, hình thành 6 điểm nhóm tại hai xã Ayun và Bờ Ngoong với hơn 200 người tham gia. Đáng chú ý, các đối tượng còn thu thập danh sách hàng trăm người, tiếp nhận tiền và nhiều vật dụng như áo, mũ, băng rôn, huy hiệu từ nước ngoài, từng bước tổ chức hóa và củng cố lực lượng.

Quá trình điều tra cho thấy, Di và Đinh Yum giữ vai trò chỉ đạo, thường xuyên liên lạc, cung cấp tài chính, phương tiện và định hướng hoạt động cho các đối tượng trong nước. Nhóm này lợi dụng vỏ bọc tôn giáo để tuyên truyền, lôi kéo người dân, từng bước phục hồi tổ chức Fulro và cái gọi là "Tin lành Đêga", qua đó gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng ngay từ khi mới manh nha. Lực lượng an ninh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và hệ thống chính trị cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng, làm rõ bản chất vụ việc, giúp nhiều người nhận thức rõ sai phạm. Đồng thời, cơ quan Công an tập trung thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, cốt cán theo quy định pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Văn Đây, Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: "Bản chất của "Bahnar Đêga Kon Kông" không phải là tổ chức tôn giáo mà là thủ đoạn đánh tráo khái niệm nhằm che giấu hoạt động của Fulro và "Tin lành Đêga". Nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, các đối tượng có thể phát triển lực lượng, gây mất ổn định an ninh, trật tự tại địa phương. Vì vậy, chúng tôi khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật."

Việc kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý vụ án không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với các âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin liên quan

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

(GLO)- Thời gian qua, bọn phản động FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng trong nước phục hồi tổ chức, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân tham gia cái gọi là “Bana Đê ga Kon Kông”.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Pháp luật

Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu Vũ Minh Châu vừa bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, với cáo buộc gây thiệt hại 150 tỉ đồng.

Siết chặt an ninh tại cơ sở lưu trú

Siết chặt an ninh tại cơ sở lưu trú

Pháp luật

(GLO)- Lượng du khách tăng cao đặt ra yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn ngay từ các cơ sở lưu trú. Tinh thần chủ động của các cơ sở kinh doanh, sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng đang góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Gia Lai: Tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hoạt động du lịch

Gia Lai: Tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hoạt động du lịch

Pháp luật

(GLO)- Ngày 1-4, Đội Giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Lý và Công an phường Quy Nhơn Đông tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Pháp luật

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm (từ ngày 15/12/2025 - 16/3/2026) bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

