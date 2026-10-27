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Gia Lai tăng cường kiểm soát thị trường trước mùa lễ hội

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(GLO)- Sáng 27-10, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) đã tuyên truyền, vận động 10 cơ sở kinh doanh tại các phường Pleiku và Diên Hồng chấp hành quy định pháp luật về thương mại, giá cả, chất lượng hàng hóa và dịch vụ.

Tại các cơ sở kinh doanh, lực lượng QLTT hướng dẫn thực hiện đúng quy định trong hoạt động kinh doanh, vận động ký cam kết niêm yết và bán đúng giá niêm yết, bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm và an toàn thực phẩm.

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Đại diện cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về thương mại, giá cả, chất lượng hàng hóa và dịch vụ. Ảnh: Bá Bính

Lực lượng chức năng cũng dán thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Theo ông Đinh Văn Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh, đợt cao điểm được triển khai đến hết ngày 8-11-2026, tập trung tại các địa bàn tổ chức sự kiện, khu du lịch, cơ sở lưu trú, ăn uống và những nơi có hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động.

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Lực lượng QLTT hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định trong hoạt động kinh doanh. Ảnh: Bá Bính

Đây là hoạt động nhằm phục vụ Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya và Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn” năm 2026.

Lực lượng QLTT phấn đấu vận động 300 cơ sở kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa không bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. Thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Bên cạnh đó, lực lượng QLTT tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa, dịch vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý và các vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

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