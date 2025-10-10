Thả 10.000 con cá chẽm giống tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản đầm Thị Nại

Đây là hoạt động nhằm bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trong đầm Thị Nại, góp phần làm phong phú quần thể sinh vật, đa dạng sinh học với nhiều giống loài có giá trị kinh tế cao, phục vụ phát triển kinh tế thủy sản của địa phương.

Thả cá giống xuống đầm Thị Nại nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: N.H

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa-Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết: Gia Lai có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển thủy sản. Tỉnh có chiều dài 134 km bờ biển; 3 đầm nước lợ lớn gồm: Thị Nại, Đề Gi và Trà Ổ, với diện tích khoảng 8.000 ha.

Tuy nhiên, biến đổi khí hậu cùng với tình trạng khai thác quá mức đã và đang làm suy thoái, cạn kiệt nguồn lợi thủy sản. Vì vậy, hoạt động thả cá giống ra môi trường tự nhiên được xem là giải pháp thiết thực nhằm phục hồi, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Thả cá giống xuống đầm Thị Nại là hoạt động thường xuyên của ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai nhằm phục hồi, tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản. Ảnh: N.H

Hoạt động này còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản; vận động ngư dân không sử dụng lưới có kích thước mắt nhỏ hơn quy định và các phương tiện bị cấm để đánh bắt; qua đó, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, đa dạng hóa sản phẩm thủy sản, phát triển nghề khai thác ngày càng hiệu quả, bền vững.