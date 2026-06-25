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Cả nước phấn đấu có trên 5.000 HTX và 500 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao

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NHÃ UYÊN (theo NDO, VGP)

(GLO)- Theo Chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu đến năm 2030, cả nước có trên 5.000 HTX và 500 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Cùng với đó, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và HTX, phấn đấu có khoảng 50% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

Lựa chọn tối thiểu 200 HTX, liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả để nhân rộng (mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn tối thiểu 6 HTX, liên hiệp HTX); 100% HTX, liên hiệp HTX được lựa chọn để nhân rộng xếp loại hoạt động tốt sau khi củng cố, hoàn thiện.

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Theo chương trình, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí tối thiểu 1 dự án đầu tư công hỗ trợ các HTX, liên hiệp HTX. Ảnh minh họa: V.T

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí tối thiểu 1 dự án đầu tư công hỗ trợ các HTX, liên hiệp HTX (có nội dung hỗ trợ các HTX, liên hiệp HTX được lựa chọn để nhân rộng) trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương.

Chương trình còn nhấn mạnh: Cộng đồng HTX tích cực tham gia phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” và phong trào “Bình dân học vụ số”; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số thông qua tổ chức các khóa học về kỹ năng số, marketing số, an toàn thông tin mạng cho cán bộ HTX.

Ngoài ra, đến năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác với 2 triệu thành viên; 45.000 HTX với 8 triệu thành viên; 340 liên hiệp HTX với 1.700 HTX thành viên.

Số HTX hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 60% trở lên trên tổng số HTX cả nước. Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX tốt nghiệp cao đẳng, đại học đạt ít nhất 25%; khoảng 80% giám đốc HTX được đào tạo sơ cấp nghề giám đốc; tỷ lệ nữ giám đốc HTX, liên hiệp HTX đạt ít nhất 30%.

Định hướng chung của chương trình là phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù của từng vùng, miền; trong đó ưu tiên xây dựng các mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm chủ lực của từng địa phương; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế tập thể; mở rộng quy mô thành viên…

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