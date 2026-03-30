Gia Lai: Gần 1.000 học sinh trải nghiệm, thực hành kỹ năng PCCC & CNCH

(GLO)- Ngày 28 và 29-3, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành PCCC & CNCH, thu hút gần 1.000 học sinh trên địa bàn tham gia.

Tại chương trình, các em học sinh được cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH phổ biến những kiến thức cơ bản về nguy cơ cháy nổ trong đời sống hằng ngày; nhận diện các tình huống dễ phát sinh sự cố như chập điện, sử dụng bếp gas, thiết bị điện sinh hoạt hay cháy do bất cẩn khi đun nấu.

Học sinh nghe giới thiệu về tính năng và tác dụng của trang phục, thiết bị PCCC. Ảnh: N.L

Không chỉ dừng lại ở phần hướng dẫn, học sinh còn trực tiếp tham gia thực hành xử lý các tình huống giả định thường gặp như: dập tắt đám cháy từ bếp gas, bình điện; thoát nạn trong môi trường khói, khí độc và kỹ năng báo cháy, gọi cứu hộ khẩn cấp.

Các em cũng được trải nghiệm sử dụng bình chữa cháy xách tay, quan sát và thực hành thao tác ban đầu với các phương tiện, thiết bị chuyên dụng của lực lượng PCCC & CNCH, góp phần nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ người xung quanh trong tình huống khẩn cấp.

Học sinh trải nghiệm thực tế cách sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: N.L

Chương trình không chỉ trang bị kỹ năng thiết thực cho học sinh mà còn góp phần lan tỏa ý thức phòng ngừa cháy nổ trong cộng đồng; xây dựng môi trường học đường an toàn, chủ động trước các tình huống rủi ro có thể xảy ra trong đời sống hằng ngày.