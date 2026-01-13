Gia Lai: 120 dự án tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học

(GLO)- Từ ngày 13 đến 15-1, tại Trường Quốc học Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026.

Toàn tỉnh có 120 dự án tham gia ở nhiều nhóm lĩnh vực như: Khoa học xã hội và hành vi; Hóa sinh, Kỹ thuật môi trường, Y sinh và Khoa học sức khỏe; Năng lượng vật lý, Khoa học vật liệu, Kỹ thuật cơ khí; Robot và máy tính thông minh, Sinh học trên máy tính và Sinh - Tin, Hệ thống nhúng; Phần mềm hệ thống…

Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026 được tổ chức từ ngày 13 đến 15-1. Ảnh: T.D

Tại cuộc thi, Ban tổ chức tiến hành đánh giá thông qua hồ sơ dự án dự thi; đánh giá thông qua gian trưng bày và trả lời phỏng vấn; đồng thời chọn đội tuyển dự thi cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026 cấp quốc gia.

Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải vào ngày 15-1.

Cuộc thi nhằm mục tiêu góp phần đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá; thúc đẩy giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục. Đồng thời, tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.