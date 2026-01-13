Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Gia Lai: 120 dự án tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ ngày 13 đến 15-1, tại Trường Quốc học Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026.

Toàn tỉnh có 120 dự án tham gia ở nhiều nhóm lĩnh vực như: Khoa học xã hội và hành vi; Hóa sinh, Kỹ thuật môi trường, Y sinh và Khoa học sức khỏe; Năng lượng vật lý, Khoa học vật liệu, Kỹ thuật cơ khí; Robot và máy tính thông minh, Sinh học trên máy tính và Sinh - Tin, Hệ thống nhúng; Phần mềm hệ thống…

cuoc-thi-khoa-hoc-ky-thuat-cap-tinh-nam-hoc-2025-2026.jpg
Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026 được tổ chức từ ngày 13 đến 15-1. Ảnh: T.D

Tại cuộc thi, Ban tổ chức tiến hành đánh giá thông qua hồ sơ dự án dự thi; đánh giá thông qua gian trưng bày và trả lời phỏng vấn; đồng thời chọn đội tuyển dự thi cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026 cấp quốc gia.

Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải vào ngày 15-1.

Cuộc thi nhằm mục tiêu góp phần đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá; thúc đẩy giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục. Đồng thời, tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Bộ GD&ĐT khẳng định thông tin về nội dung SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" là xuyên tạc

Bộ GD&ĐT khẳng định thông tin về nội dung SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" là xuyên tạc

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ việc tạo dựng, phát tán thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung SGK môn Lịch sử và Địa lí lớp 5 (bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống") để xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Gia Lai xây dựng đội ngũ nhà giáo theo yêu cầu đổi mới giáo dục

Gia Lai xây dựng đội ngũ nhà giáo theo yêu cầu đổi mới giáo dục

Tin tức

(GLO)- Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Ðào tạo tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng gần 3.900 viên chức giáo dục năm 2025 nhằm bổ sung, hoàn thiện đội ngũ nhà giáo, tạo nền tảng cho phát triển giáo dục của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trường trung học nghề không được dùng cụm từ "phổ thông", "cơ sở"

Trường trung học nghề không được dùng cụm từ "phổ thông", "cơ sở"

Tin tức

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, đề xuất tên trường trung học nghề - mô hình mới tương đương với bậc THPT - sẽ không được chứa cụm "phổ thông", "cơ sở" để tránh gây hiểu nhầm.

Cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ V tạo sân chơi bổ ích, thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Anh trong các trường học.

Cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ V: Thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Anh trong trường học

Tin tức

(GLO)- Không chỉ tạo sân chơi bổ ích, cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” lần thứ V do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức còn là cơ hội để học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai nâng cao trình độ ngoại ngữ, trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế.

null