Số hóa bài giảng để nâng cao chất lượng dạy học

(GLO)- Ngày 5-5, Công an thị trấn Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban giám hiệu Trường THPT Trần Quốc Tuấn tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật An ninh mạng cho hơn 400 học sinh của trường.